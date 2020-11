Isak (16) med ny scoring for Manchester United

TUIL - Alta avlyses - sesongen over for «Dalingan»

SCORET: Morten Gamst Pedersen scoret kampens eneste mål da Alta og TUIL møttes tidligere i år. Foto: Karl Eirik Steffensen, Altaposten

TUIL skulle egentlig ta imot Alta IF i årets siste kamp i sluttspillet, men den kampen er nå avlyst.

- I dag ble det klart at Norges Fotballforbund (NFF) og Divisjonsforeningen (DF) har valgt å terminere gjenstående kamper i sluttspillet PostNord avd. 1, og med det effektivt avsluttet sesongen for vår del. Dette er en avgjørelse vi respekterer, selv om vi med skuffelse må se at vi ikke får muligheten til å avslutte sesongen på den måten vi hadde ønsket – opprykksmuligheter eller ei. NFF og DF begrunner beslutningen med at det er unødig å gjennomføre kamper som ikke har betydning (i forhold til opp- og nedrykk) av hensyn til dagens smitteutvikling., skriver Alta IF på sin hjemmeside.