Podkast: Derfor gir målløse Brann Doddo optimisme

Gode i forsvar, svake i angrep.

I studio diskuteres det om vi skal juble over at Brann holdt nullen, eller om vi skal gråte over at de ikke scorte. Studio-panelet ser også nærmere på de nye danskenes innsats.

Publisert Publisert: 9. mars 2022 14:31