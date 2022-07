Ringte en tidligere Brann-profil og ba om hjelp da han ble Åsane-sportssjef

Fra Branns hovedtrener til Åsane-sportssjef. – Det er rolig. Man får pustet, sier han.

– Det har vært veldig ålreit og lærerikt, sier Kåre Ingebrigtsen om de første ni månedene som Åsane-sportssjef.

Han kommer rett fra Flesland til intervjuavtalen med Bergens Tidende. Kåre Ingebrigtsen har vært på besøk hos Viking, en klubb Åsane har samarbeidet mye med de siste årene.

I fjor sommer fikk han sparken som hovedtrener for Brann. Tre måneder senere ble trønderen ansatt som sportssjef i Åsane.

– Jeg ønsket å ha det rolig, så det er en av hovedgrunnene til at jeg gjør dette. Man får pustet, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen beskriver hans nåværende jobb som mye roligere enn å være Brann-trener.

Hjelp fra Branns tidligere sportssjef

56-åringen har i en årrekke vært både spiller og trener, men Åsane-jobben er hans første som sportssjef noen gang.

– Det er en ny setting for meg, så det har vært uvant. Det er masse nye ting, sier Ingebrigtsen.

– Er du fornøyd med egen prestasjon som sportssjef så langt?

– Man kan alltid gjøre en bedre jobb. Jeg er ikke misfornøyd, men i fotballen kan man aldri si seg fornøyd.

I løpet av en vanlig uke følger han med på a-lagstrening, snakker med trenerne i akademiet, driver med spillerlogistikk og svarer på forespørsler fra agenter.

Til de administrative oppgavene har han fått hjelp av mannen som først hentet ham til Bergen: Rune Soltvedt, tidligere sportssjef i Brann.

Kåre Ingebrigtsen (til v.) og Rune Soltvedt er gode venner. Her fra tiden i Brann.

– Å få overganger, spesielt utenlandske, inn i diverse system har vært vanskelig. Der har jeg ringt min gode venn Soltvedt for å få hjelp. Jeg har kommet borti helt nye ting. Da er det greit med litt hjelp.

– Jeg tror alle er bekymret

Åsane har slitt i Obosligaen i år. Laget ligger på 12.-plass, og tapte nylig 0–6 mot Sandnes Ulf.

– Jeg tror det er ingen i klubben som er fornøyd med årets sesong. Men det er ikke så unaturlig at Åsane ligger der de gjør på tabellen, sier Ingebrigtsen.

Han peker på at Åsane har solgt unna mange spillere de siste årene, og at de må bygge opp et nytt lag for å konkurrere høyere på tabellen.

– Føler du et ansvar for hvordan det har gått i år?

– Som klubb føler alle involverte et ansvar. Vi må se på hva det er vi gjør feil. Vi må lære av disse tingene, sier han.

– Jeg tror at å profesjonalisere hverdagen til spillerne er det viktigste for at Åsane skal ta nye steg.

Ingebrigtsen mener Åsane må profesjonaliseres for å kunne ta ytterligere steg som klubb.

– Jeg tror alle er bekymret for at man ligger langt nede på tabellen. Men jeg bekymrer meg mer over at spillerne må jobbe ti timer før de kommer på trening. Det er en større utfordring, sier han.

– Skulle gjerne sett ham oftere på banen

Siden Ingebrigtsen ble ansatt har Åsane hentet åtte nye spillere permanent.

– Jeg synes de fleste har vært veldig bra, sier han.

Morten Gamst Pedersen var den Åsane-signeringen som skapte mest blest før årets sesong. Etter over halvspilt sesong har 40-åringen bare spilt 159 minutter til sammen i ligaen.

– Har signeringen av Gamst Pedersen vært en suksess?

– På en måte. Som referanse har det vært en gedigen suksess. Men det er ingen tvil om at jeg gjerne skulle sett ham oftere på banen, svarer Ingebrigtsen.

Morten Gamst Pedersen har ikke startet en eneste ligakamp etter overgangen til Åsane.

– Mener du han burde spilt mer enn han har gjort?

– Han er en dyktig og god spiller, så er det ulike årsaker for hvorfor han ikke spiller. Vi ønsker at de vi henter til klubben skal være viktige for laget.

Ingebrigtsen påpeker at han ikke er uenig i hovedtrener Morten Røsslands laguttak.

– Jeg stoler fullt og helt på Morten. Han må ta ut de han mener bør starte. Laguttak har ikke jeg noe med å gjøre.

– Vi har ikke fått den avkastningen vi hadde håpet på i kamphverdagen, sier Ingebrigtsen om Gamst Pedersen-signeringen.

Ønsker å hente spillere

1. august åpner det norske overgangsvinduet. Åsane-sportssjefen håper å hente offensive forsterkninger.

– Forhåpentligvis kommer det inn noen nye spillere. Det blir ikke mange, men jeg håper at vi får inn noen som kan hjelpe oss i høst, sier han.

Trønderen påpeker at det er et vanskelig marked å navigere.

– Folk som er gode nok for Obosligaen ønsker å få bedre betalt enn det de får her. De vil ha godt betalt. Da går de ikke til Åsane.

