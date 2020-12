Han ble sett på som et stort trenertalent. Sist Arsenal hadde en så dårlig sesongstart, var ikke Mikel Arteta (38) født.

Arsenal har ikke hatt færre poeng etter 14 ligakamper siden 1974. Mikel Arteta beskriver sitt første år i sjefsstolen som «et av de mest utfordrende i klubbens historie».

Ett år etter at Mikel Arteta tok over Arsenal, sliter klubben tungt. Foto: Jon Super / Reuters

Publisert Publisert Nå nettopp

Det var en telefonsamtale i 2012 som overbeviste Pep Guardiola. Barcelona skulle møte Chelsea i Champions League. I Nord-London bodde en landsmann Guardiola hadde spilt sammen med i Barcelona. Daværende Arsenal-spiller Mikel Arteta kjente Chelsea godt.

Artetas analyse av London-rivalen imponerte Barcelonas manager. Selv om det var de blå som gikk seirende ut av semifinalen, forsto Guardiola at Arteta var en managerspire. Da Arteta la opp fire år senere, tilbød Guardiola ham jobb som assistent i Manchester City.

Arteta har tilsynelatende gått den perfekte skolen i City. Han ble imidlertid aldri rektor der. Lørdag er det ett år siden spanjolen ledet Arsenal for første gang.

Regnet bøttet ned på den engelske sørkysten da Pierre-Emerick Aubameyang reddet ett poeng mot Bournemouth.

– Jeg tror vi alle forventet at Arsenal kom til å ligne på Guardiolas City etter at Arteta ble ansatt. I stedet har han forsøkt å bygge et solid defensivt fundament, sier Simon Collings.

Han dekker Arsenal for London-avisen Evening Standard.

– Det var det som gjorde at de vant FA-cupen i august. I det siste har fundamentet smuldret opp og de har slitt i Premier League. Arteta må få orden på det igjen, påpeker Collings.

Fakta Mikel Arteta Født: 26. mars 1982 (38 år). Kommer fra: San Sebastián, Spania. Spilte for: Barcelona, Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad, Everton, Arsenal. Meritter som spiller: Intertoto-cupen (2001), skotsk Premier League (2002/03), skotsk ligacup (2002/03), FA-cupen (2014, 2015), Community Shield (2014, 2015). Klubber som trener: Manchester City (assistent), Arsenal. Meritter som trener: FA-cupen (2020), Community Shield (2020). Les mer

Mikel Arteta var Pep Guardiolas assistent i Manchester City i tre og en halv sesong. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Fikk aldri kontroll bakover

Det var defensive problemer som ble Unai Emerys bane i Arsenal.

Artetas forgjenger fikk sving på det offensive. Arsenal scoret 91 mål på Emerys 51 Premier League-kamper, et snitt på 1,8 mål pr. kamp. Aubameyang og Alexandre Lacazette utgjorde en fryktinngytende duo. I Emerys første sesong leverte de til sammen 50 målpoeng i ligaen.

– De var en av de beste duoene i England da, sier Collings.

Spanjolen fikk imidlertid aldri styr på forsvarsspillet. På 91 kamper ble det 70 baklengsmål. Kun ti ganger holdt Arsenal nullen i ligaen. I slutten av november i fjor fikk Emery sparken.

Fakta Arsenals Premier League-statistikk under Unai Emery Seiersprosent: 49 (25–13–13). Poengsnitt: 1,73. Scorede mål: 91 (1,8 pr. kamp). Baklengsmål: 70 (1,4 pr. kamp). Les mer

Unai Emerys tid i Arsenal ble ikke som hverken han eller klubben hadde håpet på. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Stjernen som sluknet?

Arteta har fått orden på det defensive, men sliter offensivt. Det passer dårlig i en klubb som Arsenal. Underholdende fotball er klubbens varemerke.

– Angrepsspillet er et problem for Arteta. Han har ikke funnet noe svar på problemene, sier Collings, som mener det volder Arsenal-sjefen hodebry.

Aubameyang, «The Gunners» fremste målscorer, har kun scoret 3 mål på 13 Premier League-kamper denne sesongen. Arteta har stort sett brukt ham som venstrekant.

Fakta Arsenals Premier League-statistikk under Mikel Arteta Seiersprosent: 44 (13–8–13). Poengsnitt: 1,38. Scorede mål: 44 (1,3 pr. kamp). Baklengsmål: 39 (1,1 pr. kamp). Les mer

I sommer var det knyttet stor spenning til om 31-åringen kom til å forlenge med klubben. Collings mener Arsenal var nødt til å beholde angriperen fra Gabon.

– De hadde akkurat vunnet FA-cupen og skulle gjenreise klubben. Hvilket signal hadde de sendt dersom de hadde solgt sin beste spiller? Aubameyang er en strålende spiller. Vi må ikke glemme at han bar laget på sine skuldre forrige sesong, påpeker journalisten.

En mann som kunne skapt flere sjanser for Aubameyang, er utelatt fra Arsenals spillertropp til Premier League-sesongen. Mesut Özil har skapt 2,2 sjanser i snitt pr. 90. minutt han har spilt siden Arteta ble manager, men har ikke vært på banen siden mars. Nå er Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp blant dem som tar til orde for å ta tyskeren inn i varmen igjen.

Les også Stjernen har ikke spilt ett minutt på 237 dager. På den tiden har han tjent 238 millioner kroner.

Røde Arsenal

Det er ikke bare offensivt det lugger for Arsenal.

Adventstiden har vært farget rød. Ikke i form av julestjerner og duker, men røde kort. To ganger i desember har «The Gunners» måttet fullføre en kamp med ti spillere på banen.

Syv ganger har Arsenal fått rødt kort i løpet av Artetas 33 første kamper som manager. Ingen annen Premier League-klubb er blitt vist mer enn tre røde kort i samme tidsperiode.

Granit Xhaka ble utvist etter å ha tatt kvelertak på Burnleys Ashley Westwood. Foto: Laurence Griffiths / Reuters

– Kaster skygge over det vi har gjort

Arteta legger ikke skjul på at hans første år i sjefsstolen har vært turbulent.

– Jeg synes det har vært et av de mest utfordrende årene i klubbens historie, sa Arteta før forrige helgs kamp mot Everton, som Arsenal tapte 1–2.

– Det kunne ha vært et veldig positivt år, men formen vår i Premier League den siste tiden kaster skygge over det vi har gjort i løpet av året, vedgår han.

Skyggen Arteta omtaler, er i ferd med å vokse seg større og større. Arsenals poengsnitt er langt dårligere i høst (1 pr. kamp) enn det var etter at Arteta tok over i fjor (1,65 pr. kamp).

The Athletic-journalist David Ornstein, som kanskje er den journalisten som kjenner klubben best, tror likevel ikke at spanjolen står i fare for å miste jobben med det første.

– Mange av problemene til Arsenal stikker langt dypere enn manageren. Det handler om kulturen i klubben og en rekke utskiftninger på flere plan. Hvis ikke disse problemene blir løst, ser det ikke ut til at noen manager kommer til å lykkes i Arsenal, sier han til Sky Sports.

Lørdag får Arsenal besøk av London-rivalen Arteta ga råd om til Guardiola i 2012. En seier over Chelsea vil gi «The Gunners»-sjefen pusterom.