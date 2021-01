Nye brexit-regler trer i kraft: I dag hadde ikke Solskjær fått lov til å trene United.

Nå blir nåløyet trangere for alle som drømmer om å jobbe i engelsk fotball.

Ole Gunnar Solskjær har vært Manchester United-manager i to år. Foto: Franck Fife / AFP

Fotballspillere fra EU og EØS har tidligere ikke trengt å skaffe seg en arbeidstillatelse for å spille i Storbritannia. Som følge av Brexit må spillere fra EU og EØS som blir hentet til britisk fotball fra 1. januar av søke om arbeidstillatelse før de kan spille i Storbritannia.

Hvorvidt en spiller får en såkalt Governing Body Endorsement (GBE) vil bli avgjort på bakgrunn av et poengbasert system. Hvor mange poeng en spiller får, avhenger blant annet av hvor mange klubbkamper og landskamper vedkommende har spilt. Nivået på klubben den aktuelle spilleren blir hentet fra, vil også bli tatt med i betraktningen.

Det samme regelverket vil også gjelde for managere og trenere.

At Manchester United valgte Ole Gunnar Solskjær da de skulle erstatte José Mourinho like før jul i 2018, slo ned som en bombe på De britiske øyer. Nordmannen hadde en lang og suksessrik karriere som spiller i klubben. Som trener hadde han imidlertid mindre å vise til enn sine forgjengere. To år senere er 47-åringen fortsatt diskusjonstema i Storbritannia.

Dersom United hadde hatt et ønske om å ansette Solskjær i dag, ville de blitt stoppet av et nytt regelverk. Fra 1. januar må alle spillere, managere og trenere som kommer fra EU- og EØS-land få en Governing Body Endorsement (GBE) for å kunne jobbe i Storbritannia.

Systemet vil gi poeng basert på flere ulike faktorer. Med erfaring som hovedtrener fra Molde og et kort opphold i Cardiff som det eneste å vise til før han ble manager i Manchester United, ville Solskjær fått avslag på en søknad om GBE. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Brexit kommer til å påvirke britisk fotball på flere måter fremover.

Fakta Governing Body Endorsement (GBE) Et poengbasert system som fra 1. januar vil avgjøre hvorvidt spillere, managere og trenere fra EU- og EØS-land som kommer til britisk fotball, får en arbeidstillatelse.

For å få en arbeidstillatelse må man ha minst 15 poeng. Om en spiller oppnår mellom 10 og 14 poeng, kan saken ankes inn for et panel. Det vil da vurdere om det har vært «eksepsjonelle omstendigheter» som har forhindret spilleren i å oppnå 15 poeng.

Alle verdens ligaer er delt inn i seks ulike nivåer. Eliteserien er rangert på det laveste nivået. Å spille mellom 90 og 100 prosent av kampene til et eliteserielag i løpet av en sesong, vil gi to poeng. Veien fra norsk fotball til britisk fotball blir betydelig lengre.

Arbeidstillatelsen vil være gyldig det som er kortest av 3 år eller arbeidstagerens kontraktslengde. Når den går ut må man søke om å få fornyet arbeidstillatelsen.

Landslagsspill blir mer verdifullt

– Dette er et kompromiss der hensikten er at man fortsatt kan hente de beste utlendingene, men tanken er også at det skal bli vanskeligere å hente middelmådige utlendinger som er billigere i drift enn sammenlignbare engelske spillere, sier Lars Sivertsen til Aftenposten.

Han er fotballskribent og bosatt i London.

For å få en arbeidstillatelse, må en spiller opparbeide seg 15 poeng.

Det kan gjøres på flere måter. Det engelske fotballforbundet (FA), Premier League og The English Football League (EFL) har delt alle verdens ligaer inn i seks ulike nivåer. En spiller får poeng ut ifra andelen kamper vedkommende har spilt for sin klubb i løpet av sesongen.

Spill for en klubb i Superligaen i Danmark (nivå 5) vil gi flere poeng enn spill for en klubb i Eliteserien (nivå 6). Er det noen av Moldes spillere som drømmer om en overgang til britisk fotball, kan de glede seg over at spill i internasjonale klubbturneringer også gir poeng.

Spill i Europa League og andre internasjonale klubbturneringer gir poeng på veien mot en arbeidstillatelse i Storbritannia. Her er Moldes Kristoffer Haugen i duell med Arsenals Nicolas Pépé. Foto: Ian Walton / AP

Mens landslagsfotballen lenge har vært gjenstand for konflikt mellom klubber og nasjonale forbund, blir landslagsspill nå viktigere for hver enkelt spiller.

Er landet spilleren kommer fra nr. 50 eller bedre på FIFA-rankingen, vil en spiller over 21 år automatisk kvalifisere til arbeidstillatelse dersom vedkommende har spilt 70 prosent eller mer av landets kamper i løpet av de siste to årene. Dersom landet ligger mellom 1. plass og 10. plass på FIFA-rankingen, så holder det derimot å ha spilt 30 prosent av landets kamper.

Tilsvarende gir spill i mesterskap for U-landslag også viktige poeng.

Lengre vei fra norsk til britisk fotball

Hva betyr så de nye reglene om arbeidstillatelse i praksis?

Veien fra norsk fotball til britisk fotball blir lengre. En eliteseriespiller vil ikke kunne samle nok poeng til å få en arbeidstillatelse i Storbritannia med mindre vedkommende også kan vise til landslagsspill for et land som ligger relativt høyt plassert på FIFA-rankingen. Det betyr at spillere basert i Norge som vil til britisk fotball, er nødt til å ta et mellomsteg.

Klubber som tidligere har vært flinke til å tenke nytt når det kommer til spillerrekruttering, gjerne fordi de ikke er like pengesterke som toppklubbene, vil måtte finne en ny strategi.

London-klubben Brentford har tidligere utmerket seg ved å signere flere spillere fra dansk fotball. Det blir langt vanskeligere fremover, fordi Superligaen er rangert på nivå 5 av 6. Nå vil klubber som Brentford derfor bli nødt til å finne andre markeder de kan forsyne seg av.

Den som er redd for at de nye reglene betyr at de beste spillerne i verden ikke vil kvalifisere til arbeidstillatelse, kan puste lettet ut. Fast spill i Bundesliga, Ligue 1, La Liga eller Serie A vil gi opp til 12 poeng. En spiller trenger da bare å samle opp ytterligere tre poeng.

Fakta Slik er alle verdens ligaer delt inn i nivåer Nivå 1: Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A. Nivå 2: Primeira Liga, Æresdivisjonen, Pro League (Belgia), Superliga (Tyrkia), Championship. Nivå 3: Russisk Premier League, Campeonato Brasileiro Série A, Primera División (Argentina), Liga MX (Mexico), Premiership (Skottland). Nivå 4: First League (Tsjekkia), First Football League (Kroatia), sveitsisk Superliga, La Liga 2, 2. Bundesliga, ukrainsk Premier League, gresk Superliga, Categoría Primera A (Colombia), Major League Soccer (USA), østerriksk Bundesliga, Ligue 2. Nivå 5: Serbisk Superliga, dansk Superliga, Ekstraklasa (Polen), PrvaLiga (Slovenia), Primera División (Chile), Primera División (Uruguay), kinesisk Superliga. Nivå 6: Alle ligaer som ikke er nevnt på noe annet nivå. Les mer

Tore André Flo kom til Chelsea i 1997, etter at han hadde spilt for Brann. Nå blir det mye vanskeligere å gå rett fra norsk til britisk fotball. Foto: Srdjan Petrovic / AP

Samarbeidsklubber blir viktigere

Klubber kan fortsatt kjøpe spillere som ikke vil kvalifisere til arbeidstillatelse. De blir da nødt til å sørge for at spilleren på en eller annen måte samler opp nok poeng til å få en arbeidstillatelse på et senere tidspunkt. Her kommer samarbeidsklubbene inn i bildet.

Chelsea er en av de britiske toppklubbene som i en årrekke har hatt en slik klubb. Premier League-klubben har sendt en rekke spillere på utlån til Vitesse. Etter at de har fått spilletid i Æresdivisjonen, det øverste nivået i nederlandsk fotball, har de blitt hentet hjem eller solgt.

Fremover vil det bli en nyttig strategi for å få spillere til å kvalifisere til en arbeidstillatelse.

– Konklusjonen er at for de største klubbene vil veldig lite endre seg, mens for de mindre klubbene som liker å være litt kreative, vil en del muligheter falle bort, sier Sivertsen.

Får ikke signere spillere før de fyller 18 år

Britiske toppklubber vil nå heller ikke kunne signere spillere før de har fylt 18 år.

Spillere fra EU- og EØS-land har i nesten to tiår vært unntatt fra forbudet mot internasjonale overganger for mindreårige. Spillere har derfor kunnet signere for britiske klubber etter at de har fylt 16 år. Flere norske spillere har gjort det, senest Bryan Fiabema. Han signerte for Chelsea i januar i år, en måned før han fylte 17. En slik signering kan klubbene ikke gjøre nå.

FA håper det vil sette en stopper for hamstringen av utenlandske talenter. Derfor får klubber heller ikke hente flere enn tre utenlandske spillere under 21 år pr. overgangsvindu og ikke mer enn seks pr. sesong. Det vil gi engelske talenter bedre vekstvilkår, håper forbundet.

Cesc Fàbregas var bare 16 år gammel da han signerte for Arsenal. Foto: Kieran Doherty / Reuters

Ikke skrevet i stein

Når det gjelder de nye reglene om arbeidstillatelse, blir overgangsvinduet i januar et prøveprosjekt. Etter det skal de britiske fotballtoppene igjen sette seg ned sammen. Da skal de vurdere om reglene skal endres i noen grad før overgangsvinduet sommeren 2021.

De virker imidlertid å mene at de har funnet en god løsning.

– Selv om vi i utgangspunktet hadde svært ulike syn på hvordan brexit burde påvirke fotballen, er dette nok et eksempel på at vi kan jobbe sammen til alles beste, sa Mark Bullingham, administrerende direktør i FA, da det nye regelverket var klart.

Om alle parter er like fornøyd etter januar, vil tiden vise.