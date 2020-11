Nødlandslaget sjokkerte i Wien – holdt likevel ikke til gruppeseier

Søndag ble de 18 spillerne på det norske nødlandslaget kontaktet. Tre dager senere sjokkerte de Østerrike. Likevel holdt det ikke til sensasjonell gruppeseier i Nations League.

Ghayas Zahid Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Publisert Publisert Nå nettopp

Østerrike – Norge 1–1

Rundt halvannet døgn samlet. En kort trening. En keeper som kom i privatfly bare noen få timer før kampstart. Seks debutanter fra start. Ingen levnet dem en særlig sjanse. Ingen ga dem noe særlig forventningspress. De hadde alt å vinne, ingenting å tape.

Det var utgangspunktet for det norske nødlandslaget da den franske dommeren Benoit Bastien blåste i fløyten klokken 20.45 onsdag kveld.

For det norske nødlandslaget så det nærmest ut som om det var «navnebror» politimester Bastian som blåste i gang kampen og kom med sine velkjente fraser:

«Og for øvrig kan man gjøre hva man vil».

Den historiske scoringen

For til tider gjorde det nykomponerte norske laget akkurat som de ville på Ernst Happel Stadion.

Som da Bastiens ur viste 61 minutter. Jørgen Strand Larsen stusset ballen videre fra et innkast. Veton Berisha kriget til seg ballen og fikk med nød og neppe lagt den 45 grader ut i feltet. Der kom Ghayas Zahid stormende og satte ballen til foten.

0–1.

Og Zahid vil for evig tid stå som den første målscorer på det mest usannsynlige norske landslaget i historien.

– Det er så fortjent, utbrøt TV 2-ekspert Brede Hangeland uten å overdrive.

Men like sant som at nødlandslaget ikke hadde noe press, var også forutsetningene:

For at Norge skulle vinne Nations League-gruppen og få muligheten til en VM-playoff, måtte de vinne kampen med alle andre enn resultater enn 0–1.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Nervepirrende slutt

Det visste også østerrikerne. På 0–1 var det de som ville vinne gruppen. Derfor presset de også på.

Bare ti minutter etter Norges scoring kom deres største mulighet. Innbytter Adrian Grbic fikk avslutte fra få meter, men med et tigersprang reddet Per Kristian Bråtveit i Norge-målet ballen med de edlere deler.

Etterhvert ble de norske spillerne tydelig slitne, så midlertidig landslagssjef Leif Gunnar Smerud måtte gjøre flere bytter. Såpass mange at det til slutt var midtbanespiller Kristian Thorstvedt og høyreback Andreas Vindheim som var det norske spissparet.

Uten spisser på banen, og mange slitne bein klarte aldri Norge å skape de store sjansene for å sette inn det avgjørende målet som hadde gitt gruppeseier.

Istedenfor var det Østerrike som satte inn utligningen på overtid ved Grbic. Dermed endte kampen 1–1, og Norge havnet på annenplass i sin Nations League-gruppe.

– De leverte en heroisk innsats som de kan være stolte av resten av livet, sa Hangeland etter kampen.

Overrasket fra start

At det var slitne bein, var meget forståelig. Allerede fra startblokkene fosset de i angrep. Bare etter 45 sekunder kom Jørgen Strand Larsen til en god mulighet med et skudd fra 16 meter, men forsøket ble for spakt.

Ett minutt senere fikk Norge kveldens første hjørnespark. To minutter etter det, kom ett nytt. Og faktum var at Østerrike så rystet ut av den sterke norske starten.

Østerrikerne kvernet seg inn igjen i kampen, men etter litt over halvtimen var Strand Larsen plutselig alene gjennom. Bare en kjemperedning fra Pavao Pervan i Østerrike-buret hindret 20-åringen å score sitt første landslagsmål i debuten.

Så, etter 36 minutter var det Jørgen Skjelvik sin tur til å teste Pervan uten at ballen gikk i nettet. Og da Bastien igjen blåste i fløyten, denne gang for pause, kunne man faktisk slå fast at det norske nødlandslaget hadde vært nærmere scoring enn det østerrikske førstelandslaget.

– Heroisk innsats, konkluderte TV 2-ekspert Brede Hangeland og oppsummerte godt det alle med norske øyne så.