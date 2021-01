Premier League direkte: Toppkamp mellom erkerivalene Liverpool og Manchester United

Liverpool har 67 hjemmekamper uten tap over et tidsrom på nesten tre år. En helt vanvittig rekke.

Nå snek selvsagt Leicester seg forbi Liverpool i går, men før runden var disse to lagene de to på topp.

