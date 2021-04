I over 25 år har Britt stilt opp for idrettslaget: – Det klubben gjorde for meg, har betydd mye. Jeg ville gi noe tilbake.

For idretten er innsatsen de frivillige legger ned helt avgjørende. Britt Kalstad har jobbet frivillig i Sandviken IL siden 90-tallet.

– Bare se ut vinduet. Se hvor heldig jeg er, sier Britt Kalstad (63) og smiler med hele seg.

Hun er en av de mange frivillige i Sandviken IL som stiller opp og sørger for at alt som må gjøres i klubben blir gjort. Med panoramautsikt over kunstgressbanen på Stemmemyren forbereder Kalstad matpakker til spillerne på A-laget, mens de trener mot seriestarten som nærmer seg.