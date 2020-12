– Vi var Drillo og Eggens elever. Vi prøver å forvalte den arven.

Leif Gunnar Smerud og nødlandslaget fikk umiddelbar suksess. Nå forklarer han hvorfor det ikke var tilfeldig.

Leif Gunnar Smerud fikk stor oppmerksomhet som nødlandslagssjef. Til daglig leder han det faglige arbeidet i Norges Fotballforbund. Foto: Stein Bjørge

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kort om saken:

Leif Gunnar Smerud fikk jobben med å lede Norges «nødlandslag» i Nations League-kampen mot Østerrike 18. november.

Sensasjonelt klarte laget 1–1 mot et antatt bedre lag.

Vanligvis er Smerud U21-landslagstrener og leder det faglige arbeidet i Norges Fotballforbund.

Han trengte ikke så lang tid på å lande, men måtte klype seg i armen mange ganger. Til daglig leder den sindige rogalendingen fagarbeidet i Norges Fotballforbunds eliteavdeling. For to uker siden sto han plutselig i sentrum av hele norsk fotballs oppmerksomhet.

Nesten 1 million nordmenn benket seg på det meste foran skjermene for å se hva det såkalte nødlandslaget kunne få til mot Østerrike. Historien er kjent og trenger ikke gjentas.

Nå er Smerud mest opptatt av å få frem noe av det som ligger bak suksessen. Da tenker han ikke på seg selv, men på alt det gode arbeidet han mener gjøres i Fotball-Norge. Det som forhåpentlig skal løfte nasjonen til enda større høyder enn 1–1 i Wien.

For det er ikke bare et C-preget reservelag som skapte begeistring. Erling Braut Haaland forbløffer en hel Fotball-Verden med sitt voldsomme scoringssnitt. Caroline Graham Hansen er en av de nominerte når verdens beste spiller skal kåres. Og Martin Ødegaard har en nøkkelrolle når Real Madrid spiller i Champions League.

Bare for å nevne noe.

Fagmiljøet Smerud leder på Ullevaal stadion, kalles Klubb Norge.

– Vi har etterhvert jobbet mye med metodikk og hvordan påvirke en gruppe mest mulig på kortest mulig tid, sier Smerud.

I teamet på rundt 30 personer finner du erfarne A-landslagstrenere som Nils Johan Semb, Per-Mathias Høgmo og Even Pellerud. Der er også mange unge, lovende trenere på vei opp og frem.

– Østerrike-kampen ble en ekstremvariant av å nyttiggjøre all den kompetansen og alle diskusjonene som har vært rundt dette. Vi visste at det kunne lykkes, men her klaffet jo veldig mye samtidig, sier Smerud.

Leif Gunnar Smerud har landet etter opplevelsen i Østerrike. Foto: Stein Bjørge

Drillo og Eggen møtte skepsis

Noen uker før Østerrike-kampen visste ingen på Ullevaal hvilket kaos herrelandslaget skulle kastes ut i. Da hadde Smerud med seg hele fagmiljøet på en 13 km lang gåtur fra Movatn stasjon, gjennom skogen og ned til Nydalen i Oslo.

Der var én av mange diskusjoner om hvordan norsk fotball kan hevde seg internasjonalt. På 1990-tallet klarte de det. Egil Drillo Olsen og Nils Arne Eggen var de to fremste trenerne for henholdsvis landslaget og Rosenborg.

Smerud mener at begge hadde det han kaller en prakademisk tilnærming til fotball. Det vil si at de hadde akademisk utdanning og var veldig opptatt av det faglige, samtidig som de også hadde praktisk sans.

Dette mener han er sentralt for å lykkes i dag.

– Det er sånn i alle yrker, at når de som jobber med det akademiske og de som jobber med det praktiske kommer for langt fra hverandre, så går de ofte i utakt, sier han.

Denne gjengen ble satt sammen på kort varsel og imponerte hele Fotball-Norge i Wien. Foto: ÖFB/Christopher Kelemen

Han er opptatt av at de som har skoene på ute på treningsfeltene, blir hørt. Samtidig er det ingen tvil om at kompetansen og kunnskapen fra det akademiske er helt nødvendig for å lykkes i dag.

Han peker på at Norge på 1990-tallet var blant de fremste i verden på analyse. Det sprang blant annet ut fra miljøet på Norges idrettshøgskole, hvor «Drillo» var en sentral figur.

– For å si det litt stygt, kan du si at da jeg kom inn i forbundet i 2014, så var det nesten de samme verktøyene som fortsatt var i bruk. Vi var ikke lenger ledende og satt fast i det vi en gang hadde vært først i, sier Smerud.

Han mener at Drillo og Eggen i sin tid kom med noe helt nytt. Mange satte spørsmålstegn, helt til de fikk suksess.

Fakta Leif Gunnar Smerud Født: 24.1.1977 i Stavanger. Klubber som spiller: Vidar, Lillestrøm, Viking, Mandalskameratene, Lyn. Trenerkarriere: Mandalskameratene, Hønefoss, Norge U21. Har vært hatt korte vikariater for både kvinne- og herrelandslaget. Er fagsjef i eliteavdelingen til Norges Fotballforbund. Er utdannet psykolog og har den høyeste trenerutdannelsen. Les mer ↓

Også i dag føler Smerud at noen er skeptiske mot «det nye» og det de mener er en akademisering av fotballen.

– Vi som jobber med dette sentralt i norsk fotball nå, var Drillo og Eggens elever. Vi prøver å forvalte den arven. Vi prøver å fornye en kollektiv og en systematisk tankegang sier Smerud.

De prøver å ta inspirasjonen fra det som var Norges suksessfaktorer på 1990-tallet og se hva det vil si på 2020-tallet.

Leif Gunnar Smerud. Foto: Stein J. Bjørge

Typisk norsk er ikke alltid best

Den faglige dimensjonen ved fotballen har utviklet seg i en voldsom fart de siste tiårene. Spesialistene fra områder som for eksempel psykologi, fysiologi og ernæring har fått stor innpass.

Smerud mener norsk fotball kan få en fordel hvis de klarer å løfte blikket og ikke bare se de ulike fagområdene isolert. Norge må bli best på det som finnes mellom dem og på helheten.

Det kan være vagt og vanskelig å sette ord på. Likevel mener Smerud det er veldig nyttig. Han peker på Nils Arne Eggen, som skal ha sagt at når metodekravene i forskning blir for strenge, så forsvinner også mye av det som er interessant å finne.

Smerud er opptatt av at de ulike ekspertene skal ta mest mulig utgangspunkt i situasjoner som oppstår ute på banen.

– Vi kan snakke om mentale kvaliteter som konsentrasjon og spenningsregulering. Jeg vil at de skal hjelpe meg å se hvordan spillerne håndterer de tingene i selve kampen, ikke på en test i et laboratorium eller i en sofa, sier Smerud.

Han mener at spillere tradisjonelt sett er blitt målt mye utenfor kampsituasjoner.

– Det har vært en tro på at hvis du kan øke løpskraften og kan teste at den har økt, så vil det automatisk overføres til fotballbanen. Det er ikke gitt, for det er andre stimuli som preger fotballkamper. Da er det ikke nødvendigvis sånn at prestasjonen øker, selv om kondisjonen er blitt bedre, sier Smerud.

Han sier at treningslæren i Norge ofte har vært knyttet opp mot utholdenhetsidrettene. Det er noe han noen ganger kjemper litt imot, fordi tankegangen ikke så lett lar seg overføre til et komplekst lagspill som fotball.

Det blir nok en stund til Leif Gunnar Smerud må lede et nødlandslag igjen, men han har mange tanker om hvordan Norge skal bli bedre i fotball. Foto: Stein J. Bjørge

Hvorfor blir de beste best?

I norske toppklubber har det de siste årene vært et stort fokus på systematikk og det faglige, gjennom den såkalte Akademiklassifiseringen.

Toppklubbene på herresiden vurderes og rangeres med jevne mellomrom etter en rekke kriterier. Målet er å måle seg mot det som er standarden internasjonalt, ikke hva som er nivået regionalt og nasjonalt.

Infrastrukturen i norsk fotball begynner å bli veldig god, mener Smerud. Han peker på Landslagsskolen, som er talentarbeidet på kretsnivå fra nord til sør. Også der mener han helheten og systematikken blir stadig bedre.

Et spørsmål man kan stille, er om det er tilfeldig at Norge nå får frem så mange stjerner, eller om det er resultat av bevisste veivalg i Fotball-Norge?

Smerud tror det er litt begge deler.

– En systemforklart suksess er alltid å foretrekke, for da kan du gjenskape den. Men det er ikke den eneste forklaringen med Graham Hansen og Ødegaard, for de har også noen trekk som ikke har med systemet å gjøre, sier Smerud.

Han peker spesielt på en sult og evne til å ta til seg læring og utvikling som er veldig god. Han håper spesielt at unge håpefulle ser hvordan de største norske stjernene forvalter talentet sitt.

– Det er ikke noe tull, bråk eller holdningsproblemer. De største stjernene nå er også de mest profesjonelle. Det er der vi må legge listen. Det er ganske mange talenter nå, men det er ikke alle som tar på alvor den jobben som må til, sier Smerud.

Samtidig mener han også at de største profilene har nytt godt av tilbudene de har hatt i sone-, krets- og ungdomslandslag.

De debuterte også i svært ung alder på seniorfotballens øverste nivå.

Smerud tror dette bidro til de store stegene.

Det blir trolig lenge til han må lede et nødlandslag igjen. I mellomtiden jobber han videre med å forvalte arven etter Drillo og Eggen.