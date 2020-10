Real Madrid rystet av Sjakhtar i Champions League-åpningen

Tre dager etter tapet mot nyopprykkede Cádiz gikk Real Madrid på nok en smell da Sjakhtar Donetsk vant 3-2 borte i Champions League.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Sjakhtars Tete storspilte mot Real Madrid. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Allerede i første omgang slapp hjemmelaget inn tre mål. Det hadde ikke skjedd Real Madrid i europacupen siden storklubben tapte 0-3 i Lyon i 2005.

Brasilianeren Tete sto i fokus i første omgang. Først scoret han like før halvtimen var spilt, mens Raphaël Varane deretter var uheldig å satte returen på Tetes skudd i eget mål. Han avsluttet omgangen med å hælsparke ballen til Manor Solomon, som lekkert skjøt ballen i nettet.

Luka Modric reduserte for Real Madrid i starten av andre omgang Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

Scoret etter 15 sekunder

Før kvarteret var spilt i andre omgang hadde riktignok både Luka Modric, med en perle av et skudd fra 25 meter, og Vinicius Junior redusert for Real Madrid. Vinicius' scoring kom 15 sekunder etter at han entret banen.

Flere gyldige mål ble det aldri, men begge lag fikk hver sin scoring annullert. Ti minutter før slutt ble Sjakhtar korrekt avblåst for offside etter et praktangrep. Det ble derimot vesentlig mer dramatisk da Valverde spikret ballen i nettet etter en corner. VAR mente derimot at Vinicius hindret keeper Anatolii Trubin og dømte offside.

Dermed røk Real Madrid på sin andre smell på fem dager. Etter uavgjort og tre strake seiere røk de nemlig på et 0-1-tap mot nyopprykkede Cádiz lørdag.

Sjakhtar-spillerne feirer etter Tete (14) sendte laget i ledelsen mot Real Madrid. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

Hadde flere ute

Storlaget er for tiden sterkt redusert med blant andre Martin Ødegaard og Sergio Ramos på skadelista.

Allerede lørdag står Barcelona på motsatt banehalvdel i årets første El Clásico, før Borussia Mönchengladbach er motstandere i andre mesterligarunde tirsdag.

Ukrainerne var heller ikke fulltallige onsdag. Ifølge svenske Aftonbladet har Sjakhtar Donetsk ti spillere ute etter positive koronatester.