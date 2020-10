Formen i anmarsj og Europa-drømmen endelig oppfylt: Dette er Bollys mål for høsten

I kveld får lynraske Mathis Bolly for første gang i karrieren spilt en gruppespillkamp i et europeisk sluttspill. Nå føler han seg klar for å bidra utover den viktige høsten, etter en sesong preget av trøbbel.

Publisert Publisert Nå nettopp

Mathis Bolly ankommer siste trening på Lubbenes før avreise til Dublin. Her sammen med Sheriff Sinyan. Foto: Kjell Langmyren