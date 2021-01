Klar for tysk fotball

Tore Reginiussen fortsetter karrieren. I tyske St. Pauli.

Tore Reginiussen fortsetter karrieren i 2. Bundesliga. Foto: Christine Schefte

Det bekrefter St. Pauli selv.

– Jeg er glad for å spille for en så spesiell klubb, med lang historie og store hjerter. Mats Møller Dæhli og Leo Østigård fortalte meg at det er en fantastisk klubb, og at jeg ikke ville angre på å flytte hit. Nå ønsker jeg å hjelpe laget så fort som mulig, sier Reginiussen selv i en pressemelding.

Reginiussen avsluttet Rosenborg-karrieren rett før jul, etter at han ikke fikk forlenget kontrakten på Lerkendal.

Før avgjørelsen falt hadde stopperbautaen allerede innrømmet overfor Adresseavisen at han var lysten på mer fotball.

Nå er det avgjort at karrieren fortsetter i Tyskland og 2. Bundesliga. Reginiussen har skrevet under en avtale som varer ut sesongen, med opsjon på ytterligere en sesong.

