Ranheim har fått tilbud om økonomisk hjelp til å hente Tore Reginiussen

Drømmen om to blad Reginiussen for Ranheim neste sesong lever for mange trønderske fotballfans.

Sjansen for å se Tore og Mads Reginiussen på banen sammen for Ranheim neste sesong virker liten, men ønsket om en gjenforening lever. Foto: Rune Petter Ness

– Jeg har fått med meg at det er mange som ønsker at jeg skal få Tore med over i fjæra. Det hadde vært noe det, sier Mads Reginiussen.

Denne sesongen har brødreparet vært kapteiner på hvert sitt trønderske fotballflaggskip. Men nå er det i utgangspunktet slutt. Tore fikk ikke ny kontrakt med RBK, mens Mads er på utgående kontrakt for Ranheim.

– Det er en mulighet for at trøndersk fotball mister to finnmarkinger i samme år, sier «litj-Reg».

Men samtidig holder Mads Reginiussen døren på gløtt for å fortsette for Ranheim. Da må i så fall klubben legge til rette for at han kan være fotballspiller på heltid, noe Ranheim allerede har svart opp.

Drømmer om gjenforening

Hva som skjer med storebror Tore, vites ennå ikke. Før det ble klart at kontrakten med RBK ikke ble fornyet, innrømmet stopperveteranen til Adresseavisen at han er «lysten på å spille mer fotball».

Våren 2015 var det tre blad Reginiussen i trøndersk fotball. Nå kan de to siste finnmarkingene ryke. Her Mads og Tore i «tøff» håndbak-duell med broder Christian som tilskuer. Foto: Glen Musk

Det, kombinert med at 34-åringen og familien er godt etablert i Trondheim, har åpnet for at mange nå drømmer om en gjenforening for brødrene Reginiussen på Ranheim.

Sist de to spilte på samme lag, var i 2009-sesongen da begge spilte på Tromsø. Storebror Tore spilte 22 seriekamper, og ble hentet av Schalke 04 etter sesongen. Mads fikk seks kamper for TIL det året, og spilte også sesongen 2010 i Tromsø før ferden gikk sørover til Trondheim og Ranheim. Siden har han vært en nøkkelspiller i fjæra.

Stusser over RBK-exit

Sommeren 2018 kunne brødrene blitt gjenforent på samme lag, da Rosenborg forhørte seg til Ranheim om Mads Reginiussen. Denne gangen understreker indreløperen at det ikke er han som skal være «dealmaker» for at så eventuelt skal skje. Men er samtidig klar på at han mener storebroren fortsatt har mer fotball i seg.

– Det er ikke jeg som skal gjøre noe særlig for å påvirke hverken den ene eller andre veien. Tore må finne ut om han er gira for å holde på videre med fotballen, eller om han skal finne seg en annen arena. Jeg vet heller ikke hvor aktuelt det er for han å komme til fjæra. Det har jeg ikke luftet med han. Men at han har mer fotball i seg klarer også jeg å se. Og jeg tror det er veldig mange som følger med RBK som også ser det. Tore har et bra nivå inne, og jeg stusser litt på at det ikke ble mer i RBK, sier Mads – som legger til at nyheten kom brått på også for ham.

– Det er ikke så fryktelig mange dager siden jeg fikk vite det.

– Snakker ikke dere mye og ofte sammen?

– Vi bor ikke i samme hus lenger, og vi har begge hektiske liv. Så det er mange grunner til at vi ikke har satt oss ned og tatt den praten. Men det er naturlig at jeg sparrer om fotballfremtiden med Tore. Jeg får helt sikkert vite hva han gjør før du får vite det, og han bør vel kanskje også få vite hva jeg gjør før dere får vite det, sier Mads og flirer.

– Det er sjelden jeg har mottatt så mange henvendelser fra folk som er glad i trøndersk fotball som uttrykker et sterkt ønske om at det skal skje, sier Frank Lidahl om muligheten for to blad Reginiussen i fjæra neste sesong. Foto: Morten Antonsen

Ranheim har fått mange henvendelser

Ranheims klubbleder Frank Lidahl ønsker ikke å spekulere i hvor realistisk det er med en overgang til Ranheim for Tore Reginiussen. Det har heller ikke vært kontakt mellom klubben og den nå klubbløse stopperen.

– Med den planleggingen av troppen vi har gjort, og med de midlene vi har, er det i utgangspunktet ikke mulig å rekruttere inn Tore. Men også jeg skjønner, som alle som har kontaktet meg, at det er noe vakkert med to blad Reginiussen på laget, sier han.

For Lidahl bekrefter et visst trykk fra omgivelsene rundt dette scenarioet.

– Det er sjelden jeg har mottatt så mange henvendelser fra folk som er glad i trøndersk fotball som uttrykker et sterkt ønske om at det skal skje. Noen vil også bidra økonomisk til at det kan skje. Men vi i Ranheim har ikke snakket om det, og vi har altså ikke snakket med Tore. Så det er ikke noe tema nå. sier han.

Tore: - Hadde vært gøy

Adresseavisen har vært i kontakt med Tore Reginiussen om et mulig eventyr i fjæra. Men den juleferierende stopperbautaen virker å ha få planer om å innfri fansens juleønske.

– Det er nok veldig lite sannsynlig fra min side. Selv om det sikkert hadde vært gøy, sier han.