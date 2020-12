Forlater Start: - Når jeg tar av meg drakten er jeg trygg på at jeg har gitt alt jeg har

Eirik Wichne har visst en god stund at han ville prøve noe nytt. Nå har han et klart svar til dem som mener han ikke har gitt alt.

Eirik Wichne forlater Start til fordel for Sarpsborg. Han slår tilbake mot dem som mener han hadde tankene på et annet sted i serieavslutningen, og sier han alltid har gitt 100 prosent for Start. Foto: Tor Erik Schrøder

– Tanken min er alltid å utvikle meg og å bli best mulig. Nå følte jeg det var på tide å flytte på seg.

Det sier Eirik Wichne til Fædrelandsvennen 2. juledag. Det er tre dager siden han spilte sin siste Start-kamp i det som til slutt endte med nedrykk. I dag kom bekreftelsen på at han forlater Start og har signert en treårskontrakt med Sarpsborg 08.

Nå forteller 23-åringen at han i lang tid har skjønt at det rette for ham er å forlate Start. I seks år har han akslet den gule trøya.

– Naturlig steg

– Sarpsborg ble et veldig naturlig steg. Det blir fint både for meg personlig og som spiller å dra vekk. Sarpsborg virker som en stabil og rolig klubb hvor jeg kan ha fokus på egen utvikling, sier Wichne og kaller Mikael Stahre for «ekstremt dyktig trener».

– Ville du tatt dette valget uavhengig av divisjonsstatus for Start?

– Ja, dette ville helt klart skjedd uavhengig av det. Det var et ønske jeg hadde, sier Wichne.

Tung avskjed

Backen hadde ingen heldig kamp i siste serierunde mot Vålerenga. Han fikk det tøft mot hjemmelagets hurtige kantspillere, i en kamp som til slutt endte med 0-4-tap og nedrykk for Start.

– Avskjeden ble ikke slik den burde vært. Det var en trist avslutning på seks år i Start. Det er tungt, men jeg føler meg klar til å ta steget ut av Kristiansand, sier han.

Mandalitten Eirik Wichne hadde det tungt i avslutningskampen for Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Allerede før kampen mot Vålerenga meldte flere medier, Fædrelandsvennen inkludert, at Wichne kom til å forlate Start.

– Det var uheldig at det kom ut, men sånn er fotballen. For meg personlig hadde ikke det noen effekt. Jeg klarer alltid å ha fokus på arbeidsoppgavene mine. Jeg gjør alltid jobben hundre prosent, det ligger i blodet mitt. Så var det uheldig det som skjedde, men jeg vet at når jeg tar av meg drakta så vet jeg at jeg har gjort alt jeg kan, sier han.

– Alltid gitt hundre prosent

– Hva sier du til dem som mente du hadde fokus på andre ting enn Start i avslutningen?

– Det vil alltid være meninger. Det er synd hvis noen synes det, men det er vanskelig for meg å styre. Jeg er trygg på at jeg alltid har gitt hundre prosent, sier han.

– Hva med dem som sier dette handler om økonomi?

– Dette har ingenting med det å gjøre. Akkurat det smiler jeg bare av. Det er ikke økonomiske hensikter bak dette. Jeg har visst at kontrakten min gikk ut etter denne sesongen og etter hvert har jeg kommet fram til at dette er noe jeg har lyst til. Det er et veloverveid valg.

Vil ut i Europa

Etter det Fædrelandsvennen erfarer skal ikke den økonomiske pakken i Sarpsborg være bedre enn det han ble tilbudt i Start. Wichne har selv bare fine ting å si om dialogen med Start.

Nå har han skrevet en treårskontrakt med Sarpsborg 08. Dermed blir det eliteserie også neste år på backen fra Mandal.

– Nå skal jeg prestere så godt jeg kan, og så får vi se hva som skjer videre. Hovedambisjonen er etter hvert å ta steget ut, sier Eirik Wichne.

