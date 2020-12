Sandnes Ulf: Ekeland spiller med brukket nese

Jostein Ekeland starter når Sandnes Ulf møter Jerv til tross for at han brakk nesen under trening torsdag.

Slik så nesen ut da Jostein Ekeland konstaterte brudd under kamp i Marbella i vår. Fredag skjedde det igjen, Ekeland spiller likevel fra start mot Jerv. Foto: Pål Christensen