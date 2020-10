Premier League direkte: Ny opptur for Mourinhos menn?

Cresswell går for skudd! Den treffer nettet i krysset, men på utsiden av mål.

Sanchez er litt for tøff i ryggen på Antonio. West Ham får frispark rett utenfor boksen.

Det er altså helt vilt hvordan det svinger av den duoen for øyeblikket. Verden har ikke sett lignende siden Mario og Luigi.

Mål for Tottenham Hotspur!

Gareth Bale er for øvrig endelig på benken for Tottenham. Skal vi endelig få comebacket?

Kane og Son har herjet for Tottenham denne sesongen, og har i praksis skapt alt klubben har prestert fremover på banen. Son står med seks mål og en målgivende, og Kane har tre mål og seks målgivende - begge gjennom fire kamper.

