Start-talentet om det høye budet: – Det er en hissig prislapp

Jesper Daland er en ettertraktet mann. Start har satt en høy prislapp på 21-åringen, som var skuffet over at Italia-sjansen røk i siste minutt. Samtidig roser han klubben for håndteringen av budet.

