Start vinner så sjelden borte i Eliteserien at de fleste på laget aldri har opplevd det

Kun fire spillere på Starts lag søndag har opplevd borteseier med laget i Eliteserien. Veteran Espen Børufsen kjente sist på følelsen for over seks år siden.

Slik så det ut sist Start vant på bortebane i Eliteserien. Mot Tromsø i runde 26 2018. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det er ikke en statistikk å være fornøyd med. Men det er ikke noe jeg fokuserer på.

Vi leser opp de begredelige tallene for Espen Børufsen. Han har ikke vært involvert i en borteseier for Start i Eliteserien siden 2014. Skader har satt ham ut i store perioder siden den gang, men på 38 kamper siden seieren mot Brann for seks år siden har ikke Børufsen vunnet på bortebane på landets øverste nivå.

– Det er noe verken jeg eller resten av gjengen er fornøyd med. Nå har vi en ypperlig mulighet til å dra til Drammen og ta tre poeng, sier Børufsen.

Espen Børufsen jubler med Kristoffer Ajer for scoring og seier i Bergen mot Brann, 5. oktober 2014. Siden har ikke Børufsen vært på banen i en borteseier for Start i Eliteserien. Foto: Marit Hommedal / NTB

3 av 54

Søndag venter Strømsgodset på Marienlyst. Der håper Start at en etterlengtet trepoenger på bortebane venter. For det er liten tvil om at Start har et bortebaneproblem i Eliteserien. Se bare her:

Siden 2015 har Start spilt 54 bortekamper. Tre har endt med seier. Haugesund i 2015. Bodø/Glimt og Tromsø i 2018.

Siden 2015 har Start tatt 0,44 poeng per kamp i snitt på bortebane. I samme periode på hjemmebane er tallet 1,08 poeng i snitt.

Denne sesongen er uavgjort mot Sandefjord og Brann de eneste poengene man har karret med seg fra fremmed gress. 16 av 18 poeng er tatt på hjemmebane.

Tar man utgangspunkt i laget Start stilte sist, er det kun Henrik Robstad, Kevin Kabran, Espen Børufsen og Christian Bolaños som har opplevd å vinne med Start på bortebane i Eliteserien.

– Skal vi oppnå målet om å holde plassen uten kvalik, så blir det viktig å vinne kamper på bortebane, sier Joey Hardarson.

Start-treneren er selvfølgelig klar over den dystre statistikken. En statistikk som ikke blir lystigere ved å fortelle at Start ikke har vunnet på Marienlyst siden Terje Leonardsen sendte Start opp i Eliteserien i kvalikkampen i 1999. De elleve forsøkene siden har endt med sju uavgjort og fire tap.

– Vi prøver å knekke noen koder. Jeg opplever at vi i bortekampene ofte er fullt på høyde med motstanderen. Det er viktig at vi evner å holde kampene tette, men at vi er ekstremt bevisst på måten vi balanserer laget vårt på. Det er perioder i kampene vi må håndtere å ligge i lavt press. Det er viktig at vi tetter igjen bakover og ikke trenger mer enn ett eller to mål for å vinne kampen, sier Hardarson.

Kristoffer Ajer scoret to mål da Start vant 2–0 på bortebane i Haugesund i 2015. Høsten 2018 tok Start to borteseiere i Eliteserien. Først denne mot Bodø/Glimt. Elliot Käck og Mathias Bringaker scoret målene. Før Tobias Christensen og laget kunne juble for seier mot Tromsø noen runder seinere. Et selvmål av Simen Wangberg og mål av Herolind Shala sørget for seier den gangen.

– Ekstra trygghet

Espen Børufsen sliter med å finne gode svar på den mørke statistikken.

– Jeg har ingen god forklaring på det. Det er noe vi er fullt klar over, men nå har vi en god mulighet til å bryte den negative trenden, sier Børufsen.

32-åringen får trolig fornyet tillit på laget søndag. Det samme får kaptein Martin Ramsland. Skader har gjort at Start-spissen enn så lenge ikke har startet en bortekamp i Eliteserien for Start, men kun fått innhopp i tapene mot Sarpsborg og Stabæk.

– Jeg har nesten ikke tapt for Start på bortebane. Eller, på Åråsen tapte vi jo, smiler Ramsland.

Før han prøver seg på en forklaring på problemet til laget:

– Litt tilfeldig er det nok. Det er nok lettere å si at vi har en ekstra trygghet hjemme. Vi savner mye folk på tribunen, men det er litt liv og røre her. Det er folk som klapper for Start. Vi kjenner underlaget og det er på en måte vår stue. Vi har bikket noen kamper i vår favør her, sier Ramsland.

Strømsgodset, Rosenborg, Odd, Viking, Mjøndalen og Vålerenga er bortekampene som gjenstår for Start denne sesongen.

– Vi har bare fire hjemmekamper igjen, og 12 poeng holder kanskje ikke. Vi bør ta noen poeng på bortebane også, sier Ramsland.

Han og lagkameratene tar med seg en god følelse fra 5-1-seieren hjemme mot Haugesund.

– Vi har vist og fått tro på at vi spiller vårt spill, så er vi mye bedre enn mange av de andre lagene. Jeg tror det betyr mye for oss å vite at når vi kan knuse Haugesund, så kan vi gjøre det samme med Strømsgodset eller hvem det måtte være.

Kanskje til og med på bortebane på søndag.