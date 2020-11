De usannsynlige: Slik samlet Fotballforbundet 18 nye landslagsspillere på under et døgn

18 norske spillere er samlet på flyplasshotellet på Gardermoen. 13 av dem har aldri spilt for A-landslaget før. Tirsdag drar de til Østerrike for å vinne en fotballkamp for Norge.

Mats Møller Dæhli i ankomsthallen på Gardermoen mandag formiddag. Han er en av bare fem spillere med landskamper på det norske «nødlandslaget». Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Kort om saken:

Det opprinnelige norske landslaget ble lørdag pålagt karantene etter smitte i den norske troppen.

Det førte til at de ikke kunne spille Nations League-kampene mot Romania og Østerrike.

Nå har NFF samlet et nytt lag bestående av 18 spillere som vil møte Østerrike i Wien på onsdag.

Med seier med alle andre sifre enn 1–0, vil «nødlandslaget» sikre norsk gruppeseier. Det kan gi Norge VM-playoff.

Østerrike-Norge vises på TV 2 onsdag klokken 20.45.

Klokken er litt over 11 mandag formiddag. Leif Gunnar Smerud er akkurat blitt annonsert som vikarlandslagssjef de 60 neste timene. Lars Lagerbäck er satt i karantene hjemme i Sverige.

Den midlertidige landslagssjefen titter ned på den bærbare datamaskinen og leser navnene som lyser mot ham på skjermen:

«Anders Kristiansen».

«Daniel Granli».

«Veton Berisha».

– Jeg sitter og ser på et Excel-ark med mange grønne bokser. Det var ikke gitt at det skulle bli sånn, sier han litt humoristisk.

For Smeruds regneark har mer enn 18 grønne navn. Der står også Tokmac Nguen, Thomas Rogne, Jo Inge Berget og en rekke andre norske spillere som Norges Fotballforbund forsøkte å kontakte fra tidlig søndag morgen til sent søndag kveld.

Noen var skadet. Noen fikk ikke lov av klubben. Noen takket nei av andre grunner. Men til slutt kunne Smerud markere det attende navnet grønt – og han hadde en fullverdig landslagstropp.

Reisenekten

Det begynte å skurre fredag morgen. Da fikk landslagsledelsen beskjed om at Omar Elabdellaoui hadde testet positivt for covid-19.

Det skulle bli starten på en av tidenes mest dramatiske landslagshelger. På Gardermoen lørdag var bagasjen lastet på flyet og spillerne var så godt som på vei til Romania. En time før takeoff ble det opprinnelige norske landslaget nektet avreise. Og slik ble det. Norske helsemyndigheter var ikke akkurat utydelige i sitt budskap til Fotballforbundet.

Konsekvensen: Hele den norske landslagstroppen i karantene og med felles reisenekt.

Romania-kampen kunne glemmes. Man rakk uansett ikke å få testet nye spillerne innen Uefas 48-timersfrist før avreise. Men det var en ny kamp mot Østerrike onsdag.

Så: Who you gonna call?

Smeruds vanskelige jobb

Leif Gunnar Smerud og hans U21-team ble NFFs Ghostbusters i det som for mange har føltes mer som science fiction enn virkelighet.

Men virkelig var det, og lørdag kveld kom telefonen med forespørselen:

«Kan du tenke deg å samle et landslag av norske spillere i utlandet, som ikke er en del av dagens landslag, til Østerrike-kampen?»

Alt har skjedd så raskt, at dagene har gått i surr for Smerud selv om hva som skjedde når. Men avgjørelsen trengte han i hvert fall kort tid å tenke på.

– Da handlet det ganske raskt å få teamet mitt i sving. Så har det vært en administrativ gjeng der alle har gjort en kjempejobb, sier Smerud.

Med «teamet» mener Smerud U21-landslagsteamet som nå for en kort periode altså har rykket opp i gradene. Lars Lagerbäck har vært lite involvert i prosessen.

Mandag klokken 11 ble Leif Gunnar Smerud norsk landslagssjef i 60 timer. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Den store ringerunden

Smerud satte opp en liste med både kjente og ukjente navn for den gjengse fotballinteresserte nordmann. Nå var det Smerud som skrollet nedover kontaktlisten på telefonen. Ikke for å finne spøkelser, men potensielle norske landslagsspillere.

Søndag morgen startet ringerunden Europa rundt.

– Det har vært hektisk aktivitet med å få tak i og hente inn en tropp, sier Smerud.

For noen av spillerne i 18-mannstroppen har vært så uaktuelle tidligere at NFF ikke engang hadde telefonnumrene deres. Derfor ble blant annet tidligere landslagsspillere på aldersbestemte nivåer kontaktet i jakten på telefonnumre.

– Det er mange små historier. Det har vært et puslespill. Små ting som henting av fotballsko i land med lockdown og portforbud har budt på utfordringer, sier Smerud.

Men responsen fra de usannsynlige norske landslagsspillerne var positiv. «Alle» ville trå til og hjelpe, men ikke alle fikk puslebitene til å gå opp.

– Det har vært veldig kjekt å merke hvordan spillerne har respondert i en hektisk situasjon, sier Smerud.

Søndag kveld kunne han se på en landslagstropp bestående av 18 spillere. 13 av dem er potensielle debutanter.

Men å få fatt i spillerne på telefon har ikke vært det eneste problemet NFF har måttet løse.

Daniel Granli er en av de 18 spillerne på «nødlandslaget». Mandag formiddag ankom AIK-spilleren Gardermoen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Så var det denne testingen ...

En ting var at spillere sa ja til å bli med og klubber sa ja til å slippe på dem. En annen ting var å få hele operasjonen til rent praktisk.

– Det har vært veldig mange baller samtidig. Veldig mange små og store hindre, sier Smerud.

Kunne laget møtes i Østerrike? Når måtte de virustestes? Hva skjer om en av de nye landslagsspillerne tester positiv?

Først måtte NFF bla tilbake til side 10 i UEFA-protokollen.

Der står det:

«Prøveinnsamling og testing må skje før man forlater hjemlandet».

Spillerne måtte altså testes i Norge først. Og det senest innen mandagen. Samtidig vanskeliggjør den krevende koronasituasjonen i Østerrike innreise fra 11 forskjellige nasjoner.

Nå trengte NFF grønt lys fra norske helsemyndigheter om å fly 17 utenlandsproffer hjem i ett døgn, før de kunne fly videre. De kunne puste lettet ut da det raskt kom en tommel opp tilbake. Endelig kunne 18 flybilletter bestilles.

Klokken 23 søndag kveld var puslespillet ferdig. På under et døgn var Østerrike-kampen reddet.

Håkon Evjen og Ruben Gabrielsen på plass på Gardermoen mandag formiddag. For begge to kan Østerrike-kampen bli deres debut. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Fortsatt kamp mot klokken

Én etter én dukket de opp i ankomsthallen på Gardermoen mandag for å spasere rett bort til flyplasshotellet – rett i ensomhet før testresultatene er klare.

Tirsdag letter charterflyet med de 18 spillerne fra Gardermoen i retning Wien. Da møtes flere av spillerne for første gang. 20.45 onsdag kveld skal de spille mot Østerrike.

Der kan Leif Gunnar Smerud og hans 18 utvalgte bli Norges mest usannsynlige fotballhelter i historien.