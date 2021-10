Knutsen om fremtiden: – Ikke alltid grønnere på den andre siden

Suksesstrener Kjetil Knutsen tok ikke av etter Bodø/Glimts 6-1-seier over Roma. Europeisk interesse tar han med knusende ro.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen i en kort passiar med Roma-sjef José Mourinho før torsdagens kamp. Foto: Mats Torbergsen / NTB

En stolt, men fattet Glimt-trener satt lenge på pressekonferansen i Bodø torsdag kveld. Der ble han blant annet spurt om interessen rundt egen person, og om «agentene» hans får mange spørsmål fra utlandet.

– Nummer én: Jeg har ikke mange agenter. Det trenger jeg ikke, sa han til latter fra pressen.

– Det er viktig at man puster litt med magen og forstår hva som gjør at man får sånne opplevelser. For meg er det de dagligdagse tingene: gå på jobb i Glimt og møte de fantastiske menneskene og den fantastiske spillergruppen. Det gir meg mye mer enn alt det andre som veldig mange andre er opptatt av, sa Knutsen.

Bodø/Glimt har hatt en eventyrlig utvikling under Knutsen. De regjerende mesterne har solgt flere offensive stjerner, men klart å erstatte dem og levert sterkt også i år og leder serien. Det har vakt interesse fra blant annet Rosenborg. Kanskje også fra utlandet etter bragden mot Roma.

– Det er helt naturlig at det blir interesse rundt spillere og kanskje trenere når de gjør det bra, men det er ikke alltid grønnere på den andre siden, sa Glimt-sjefen.

