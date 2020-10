Høydepunkter fra Eliteserien fotball – runde 22

Slik gikk det i søndagens runde i Eliteserien fotball (18-kampene):

Rosenborg vant igjen. Foto: Christoffer Andersen

Molde – Strømsgodset 2-1 (0-0)

Molde skal midt i et knalltøft europaligaprogram prøve å forsvare sølvplassen i Eliteserien, og laget holder unna for rivalene etter at Martin Ellingsen og Leke James omsatte hver sin Magnus Wolff Eikrem-assist i mål. Valdimar Ingimundarsons redusering kom for sent for gjestene.

Sarpsborg – Rosenborg 1-2 (0-2)

Et effektivt RBK-lag punkterte kampen før pause. Dino Islamovic scoret på straffe etter at Tore Reginiussen ble dratt ned, og Pa Konaté doblet ledelsen etter en fin kontring. Jonathan Lindseth reduserte 20 minutter før slutt, men RBK holdt unna og er fortsatt ett poeng bak Molde.

Vålerenga – Kristiansund 1-1 (0-0)

Vidar Örn Kjartansson scoret målet som så ut til la Vålerenga holde følge med Molde og RBK i medaljekampen, men Bendik Byes utligning gjør at oslolaget nå er tre poeng bak bronseplassen.

Kampen ble preget av en uheldig episode da KBK-spiller Flamur Kastrati for åpen mikrofon brukte et homofobisk skjellsord mot VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Flamur Kastrati er i trøbbel etter å ha kalt Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper». Foto: Fredrik Hagen

Aalesund – Odd 0-3 (0-1)

Odd henger med i medaljekampen og sendte Aalesund enda et stykke mot nedrykk. En fryktelig keepertabbe av Andreas Lie rett før pause ga gjestene ledelsen, da han lot Odin Bjørtufts frispark gå i mål. Kevin Egell-Johnsen og Mushaga Bakenga økte i 2. omgang.

Odd passerte Kristiansund og er nå bare poenget bak Vålerenga. Aalesund fikk sitt niende tap på rad og er 12 poeng fra kvalifiseringsplassen med bare åtte kamper igjen.

Serieleder Bodø/Glimt spiller senere mot nestjumbo Mjøndalen.

