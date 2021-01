Forlot Start for halvannet år siden: – Klubben og jeg er enig i at jeg må spille mer enn jeg har gjort

Tobias Christensen (20) har ikke fått den spilletiden han ønsket seg i Molde. På spørsmål om han må ha et utlån for å sikre seg spilletid, kan han ikke gi et klart svar.

Tobias Christensen spilte elleve kamper fra start for Molde forrige sesong. Svein Ove Ekornesvåg