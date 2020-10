Juniorkamp utsatt etter at Start-ansatt var i nærkontakt med koronasmittet

Kveldens juniorkamp mellom Vigør og Start er utsatt etter at en ansatt i utviklingsavdelingen til Start har vært i nærkontakt med koronasmittet. – Påvirker ikke a-laget, sier Start.

Starts Adam Eftevaag i duell med Vigør-spiller Bernhard Salvesen i kamp mellom juniorlagene til Vigør og Start. Kveldens kamp mellom lagene er utsatt. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

«Den ansatte i Start har tatt koronatest og i påvente av at svaret foreligger så har klubben valgt å sende alle som har vært i nærkontakt med vedkommende i karantene.», skriver Start på sin hjemmeside.

Kveldens juniorkamp mellom Vigør og Start er utsatt fordi den Start-ansatte har vært i kontakt med personer som ville vært involvert i den kampen.

- Det er viktig å påpeke at vi nå er føre var. Vedkommende har i helgen vært i kontakt med en person som i dag testet positivt for korona. Vi har nå kartlagt hvem han har vært i kontakt med og sendt dem hjem i påvente av at han får svar på sin test. Vi forventer å få svar på det i morgen formiddag. Forhåpentlig er den negativ, men etter dialog med vår klubblege besluttet vi at vi ikke tar noen sjanser, sier daglig leder Christopher MacConnacher.

Start skriver på sin hjemmeside at situasjonen ikke påvirker aktiviteten knyttet til klubbens a-lag. Start spiller hjemmekamp mot Sandefjord lørdag.

Publisert Publisert: 21. oktober 2020 15:53