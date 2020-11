Han er nøkkelen for å ryste giganten

OM FOTBALL: Det må mer enn en bragd til for at Molde skal få poeng borte mot Arsenal i Europa League. De trenger et mirakel og en Magnus Wolff Eikrem (30) i slag.

Kaptein Magnus Wolff Eikrem er nøkkelen for Moldes angrepsspill. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Kort om saken

Molde spiller Europa League i gruppe med Arsenal, Rapid Wien og Dundalk.

De to første kampene mot Dundalk og Rapid Wien har endt med Molde-seire.

Torsdag kveld kl. 21.00 møter de Arsenal i London. Kampen sendes på TV 2 Zebra.

Da Magnus Wolff Eikrem i 1999 så Molde spille Champions League mot Real Madrid fra tribuneplass, bestemte niåringen seg:

Han ønsket også å spille mot en gigant for barndomsklubben.

Europa League er ikke Champions League. Arsenal er ikke Real Madrid. 60.000 tomme seter i Nord-London er ikke fotballfest. Men Europa er Europa.

Nå er Magnus (9) blitt Magnus (30), og endelig skal playmakeren møte et svært merittert fotballag i Molde-trøyen han første gang tredde på seg i barnehagen.

Fakta Magnus Wolff Eikrem Født: 8. august 1990 i Molde Klubb: Molde Tidligere klubber: Manchester United, Molde, Heerenveen, Cardiff, Malmö, Seattle Sounders A-landskamper Norge: 17 Meritter: Seriemester Molde 2011, 2012 og 2019, cupmester Molde 2013, seriemester Malmö 2016 og 2017 Les mer

Kan få legendestatus

Han har vunnet både serie og cup med laget fra hjembyen Molde. På Emirates i London har Eikrem muligheten til å skyte seg nærmere legendestatusen til to andre lokale helter, Daniel Berg Hestad og Magne Hoseth.

Det må til for at Molde skal være i nærheten av å ha en mulighet mot klubben som har vunnet 13 seriegull i England.

For Molde har vist seg å være to forskjellige lag med og uten Magnus Wolff Eikrem på laget.

Har kapteinen en god dag, har også Molde en god dag.

15 av de 21 kampene Eikrem har startet i 2020, har Molde vunnet.

I fire av de seks kampene Eikrem har kommet inn som innbytter, har Molde vunnet.

Men i de tre seriekampene han ikke har spilt, har det endt med tap mot Sandefjord, Viking og Vålerenga.

Totalt har den offensive midtbanespilleren syv mål og 11 målgivende i eliteserie og Europa-spill i 2020.

Uten Eikrem mister Molde rytmen i spillet. 30-åringen er hjernen bak nesten alt Molde gjør offensivt. Da Eikrem slet med belastningsskade og formdupp i sommer, spilte også Molde seg helt ut av gullkampen. Da arkitekten var i form på forsommeren, matchet romsdalingene den suverene serielederen Bodø/Glimt.

Det er langt fra sikkert at Molde ville fulgt serievinnerne fra Bodø, men uten spiller nummer 7 var de offensive relasjonene borte. Eikrem åpner opp forsvar og ruller opp angrep.

Fakta Molde i Europa League Dundalk-Molde (1–2), Molde-Rapid Wien (1–0). Gjenstående kamper: Arsenal borte (torsdag), Molde-Arsenal (26/11), Molde-Dundalk (3/12), Rapid Wien-Molde (10/12) Tabellen gruppe B: 1) Arsenal 2 2 0 0 5–1 6 p. 2) Molde 2 2 0 3–1 6 p. 3) Rapid Wien 2 0 0 2 1–3 0 p. 4) Dundalk 2 0 0 2 1–5 0 p. Les mer

Magnus Wolff Eikrem scoret da Molde slo serieleder Bodø/Glimt i oktober. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Strålende start i Europa League

Han strålte hjemme mot Rapid Wien i 1–0-seieren i Europa League forrige torsdag. Og som innbytter i en halv omgang mot Mjøndalen søndag, bidro Eikrem sterkt til at Molde snudde 0–1 til 3–1.

Men Arsenal er ikke Mjøndalen, og hele Molde-laget må opp et par nivå for å matche Mikel Artetas Arsenal-lag.

Med seire mot Dundalk og Rapid Wien i de to første gruppespillkampene, har Molde fått en strålende start i Europa League. Selv med tap i de to kampene mot Arsenal, har Magnus Wolff Eikrem og Molde en god mulighet til å gjøre som i 2015: Avansere til utslagsrundene i Europas nest gjeveste klubbturnering.

Har tjent 100 millioner

Samtidig kan administrasjonen gni seg i hendene:

Molde fikk 56 millioner kroner i overføring fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som «trøstepremie» etter å ha blitt slått ut i Champions League-playoff.

Molde tjente også 32 millioner kroner for å kvalifisere seg for Europa League.

Hver seier i Europa League gir 6,3 millioner kroner i bonus. Moldes to seire har gitt 12,6 millioner i inntekter.

Totalt er det allerede blitt 100 millioner kroner i inntekter for innsatsen i Europa i 2020.

Og det kan bli mer.

Mens alle andre norske klubber har slitt med økonomien i det vanskelige covid-året, er det blitt en gullgruve for Molde.

Men seier og nye millioner inn på konto etter London-turen, er nok for mye å forlange.