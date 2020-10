Norge klare for nok et fotball-EM

Norges fotballkvinner gjorde det mennene aldri klarte. De er klare for nok et EM.

Frida Maanum avgjorde og sendte Norge til EM. Foto: Chris Fairweather/NTB

Wales-Norge 0–1

Det endte som kjent i tårer da Erling Braut Haaland og hans lagkamerater prøvde å ta Norge til neste sommers EM. Serbia ble for sterke på Ullevaal, og 2000 er fortsatt forrige gang herrelaget var i et mesterskap.

Da er situasjonen en helt annen for kvinnelandslaget. De har vært i alle EM og VM som er arrangert. Når hele Fotball-Europa ser mot England i 2022, vil Caroline Graham Hansen og hennes lagvenninner være der nok en gang.

Det ble klart da Wales ble slått i Cardiff tirsdag kveld.

Da den andre omgangen skulle starte, skjedde noe høyst uvanlig i internasjonal toppfotball. Hjemmelaget hadde ballen, men i stedet for å sette i gang et angrep måkte de ballen utover sidelinjen. Waliserne flyttet imidlertid ikke opp laget for å sette det norske laget under press. I stedet trakk de seg tilbake dypt inn på egen halvdel.

Standarden var satt. De rødkledde hadde ett mål for resten av kampen. De ville for enhver pris ha 0–0. Da de fikk ballen neste gang, gjentok historien seg. Nok en gang måkte de ballen utover sidelinjen. Deres mulighet for å komme til EM er ved å bli nummer to i kvalifiseringsgruppen. Da ville ett poeng mot Norge være en solid bonus på veien.

De holdt stand i en time.

Da hadde Frida Maanum fått nok. Linköping-spilleren vant ballen, avanserte forbi et walisisk hinder og dunket til fra 20 meter. Avslutningen var så hard at Laura O'Sullivan var sjanseløs.

Saken var dermed klar. Norge vant og er klare for EM.

Det norske laget under nasjonalsangene. Foto: DAVID RAWCLIFFE / BILDBYRÅN

Koronautsatt

Europamesterskapet skulle egentlig blitt spilt neste sommer. Det ble imidlertid utsatt da herrenes EM ble flyttet fra i år til neste år på grunn av pandemien.

Norge vant EM både i 1987 og 1993. De har også tapt finalen fire ganger, senest i 2013. Den dårligste innsatsen så langt kom imidlertid sist i 2017.

Da tapte laget alle de tre kampene i gruppespillet og scoret heller ingen mål. Fjorårets VM gikk bedre. Der tok Norge seg til kvartfinalen, hvor England for sterke.

Tar du med både EM og VM, står Norge faktisk uten seier i de åtte siste kampene mot europeisk motstand. De står dermed utvilsomt foran en tøff oppgave hvis målet i England blir det samme som det var under fjorårets VM.

Da var målsetningen å ta medalje.

Mesterskapet i England er ventet å sette en ny standard for nivå og oppmerksomhet for et kvinnemesterskap. De engelske toppklubbene har de siste sesongene satset stadig mer også på damelagene.

Toppdivisjonen tiltrekker seg internasjonale profiler fra alle kontinenter.

Det norske laget kan iallfall vente seg en helt annen motstand enn hva tilfellet har vært i kvalifiseringen. Wales var det beste laget i gruppen utenom Norge. Færøyene, Hviterussland og Nord-Irland har hatt svært lite motstand å by på.

Maria Thorisdottir og Norge tok seg til EM. Foto: DAVID RAWCLIFFE / BILDBYRÅN

Store Thorsnes-sjanser

Martin Sjögren gjorde fire endringer fra 1–0-seieren over waliserne tidligere i høst. Det norske laget slet da tidvis stort med å få til spillet sitt.

Kun to av spillerne i førsteelleveren holder til i den hjemlige Toppserien.

Det er store forventninger til Julie Blakstad i norsk fotball. Hun fikk sin første kamp for A-landslaget. Rosenborg-spilleren startet i en noe uvant venstrebackposisjon.

Elise Thorsnes spilte sin kamp nummer 126 for Norge. Hun fikk kampens første gode sjanse allerede før fire minutter var spilt. Avslutningen etter Guro Reitens gode forarbeid gikk imidlertid over mål.

Det var også Avaldsnes-spilleren som fikk kampens andre mulighet fem minutter senere. Denne gangen gikk imidlertid headingen etter et godt norsk angrep rett på keeper.

Da kampen bikket ti minutter var Avaldsnes-spissen frempå igjen. Veteranen fikk ikke godt nok treff på ballen, og nok en gang reddet målvakten.

Walisisk sluttspurt

Blakstad kunne fått en drømmedebut etter en drøy halvtime. Hun fikk et innlegg fra Graham Hansen i god posisjon inne i feltet. Rosenborg-spilleren traff imidlertid ballen dårlig, og den føk langt over og langt til side for mål.

Hun var også svært nærme å øke til 2–0 ikke lenge etter Maanums scoring, men skuddet endte utenfor.

Da Wales kom under bestemte de seg for å endre fra den ultradefensive tilnærmingen. Plutselig satte de det norske laget under press. De for anledningen hvit- og blåkledde virket plutselig stresset og ga altfor ofte bort ballen enkelt.

De holdt imidlertid stand. Dermed har Norge vunnet alle kampene i kvalifiseringen.

Og i 2022 skal de spille EM.

Fakta Norges kamper i høst Norge-Wales 1–0 (EM-kval) Wales-Norge (EM-kval) 0–1 26. november: Norge-Færøyene (EM-kval) 1. desember: England-Norge (Treningskamp) Les mer