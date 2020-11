Sesongen over for Sandnes Ulf-spiller

Et brudd i foten setter en stopper for resten av sesongen for Sandnes Ulfs André Sødlund.

André Sødlund i kampen mot Kongsvinger som endte med Sandnes Ulf-seier 1–0. Nå er sesongen over for midtbanespilleren. Foto: Anders Minge