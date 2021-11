Følg Norges skjebnekamp direkte

Regnet faller i Rotterdam. Det ligger an til sklitaklinger og forhåpentligvis et stort drama.

Nederland-trener Louis van Gaal er på plass på stadion. Bildene viser at han trilles inn på tribunen i rullestol. Han skal ikke lede laget fra benken. Han skal holde kontakt med assistenten Henk Fraser via telefon.

Norge har ingen spesiell god historie mot Nederland på De Kuip i Rotterdam - stadionet nederlenderne alltid har brukt i tellende landskamper mot Norge. 2009: Tap 2-0 i VM-kvalifisering, 1995: Tap 3-0 i EM-kvalifisering, 1993: 0-0 i VM-kvalifisering, 1972: Tap 9-0 i VM-kvalifisering etter to mål av legenden Johan Cruyff. Men under EM i Nederland og Belgia for 21 år siden ble Spania slått 1-0 på nettopp De Kuip.

Landslagssjefen forklarer benkingen av Kristian Thorstvedt med at Genk-spilleren sjelden fysisk holder gjennom to tette landskamper. Stavanger-karen er høyaktuell for et innhopp i kveld.

Samtidig gir altså andreplassen en ny mulighet gjennom playoff i mars. Ved seier vil Norge være garantert playoff, men det kan også holde med uavgjort hvis Tyrkia taper. I tillegg kan også et tap gi norsk andreplass hvis Tyrkia taper med to mål mer enn hva Norge gjør.

