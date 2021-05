Avgjorde i sesongpremieren: – Derfor hun er her

Sandviken slet lenge mot Kolbotn, men et kvarter før slutt sikret Elisabeth Terland tre poeng i sesongens første kamp med et vakkert langskudd.

Det var stor lettelse å spore blant Sandviken-spillerne da de gikk opp i 1–0 mot Kolbotn lørdag ettermiddag. Foto: Tuva Åserud

– Det er derfor Elisabeth (Terland) er her. Hun er en type spiller som gjør akkurat det hun gjorde i dag. Hun er veldig viktig for oss, sier Sandviken-trener Alexander Straus til Bergens Tidende like etter 1–0-seieren over Kolbotn.

Sandviken sløste med sjansene mot Kolbotn lørdag ettermiddag, men et kvarter før slutt, fikset Elisabeth Terland den forløsende scoringen.

– Det er alltid kjekt å score mål. Jeg er vant med å skyte mye. Når man først får muligheten, er det bare å få den på mål og håpe den går inn, forklarer matchvinneren like etter at hun avgjorde sesongpremieren.

19-åringen ble hentet til Sandviken fra divisjonskollega Klepp i forkant av årets sesong, og hun forteller at overgangen har stått til alle forventninger så langt.

– Det er en veldig fin gjeng her, og en bra trenings- og vinnerkultur. Vi holder på med noe veldig spennende, og jeg trives veldig godt så langt, sier Terland.

Elisabeth Terland skiftet beite fra Klepp til Sandviken før årets sesong, og scoret i sin offisielle debut for klubben. Foto: Tuva Åserud

Fakta Sandviken – Kolbotn 1–0 (0–0) Toppserien, 1. serierunde, Stemmemyren kunstgress Mål: 1–0 Elisabeth Terland (75.) Gule kort: Vilde Bøe Risa (Sandviken), Ingrid Kvernvolden (Kolbotn) Sandviken (3–4–3): Sandra Stavenes – Ingrid Marie Spord, Guro Bergsvand, Tuva Hansen (K) – Marthine Østenstad (Ingrid Ryland 65.), Lisa Naalsund, Vilde Bøe Risa, Marit Bratberg Lund – Elisabeth Terland (Vilde Veglo 90.), Maria Brochmann, Vilde Hasund (Rakel Engesvik 65.)

Rusk i maskineriet

Det kan ofte dukke opp merkelige resultat i sesongens første serierunde. Sandviken styrte hjemmekampen mot Kolbotn som forventet, men slet med å få ballen i mål – og kunne med litt mer uflaks, tapt poeng.

– Jeg har vært med på dette såpass lenge, så jeg vet hvordan disse kampene er. Det sitter som regel ikke helt i de første to-tre kampene, sier Straus og fortsetter:

– Det er viktig ikke å rote vekk for mange poeng i kampene i starten. Vi kommer til å bli veldig gode etter hvert, og så må vi passe på at vi tar med oss seire på veien i sånne kamper også.

Målscorer Terland er ikke bekymret for hvordan laget spilte i sesongpremieren.

– Man vil heller spille en slitekamp og ta de tre poengene. Ja, man er alltid ute etter å spille bra og ha gode prestasjoner, for det resulterer som regel i poeng, men det viktigste er å vinne. Det gjorde vi i dag, sier hun.

Favorittstempelet

I forkant av årets sesong i Toppserien, har Sandviken blitt pekt ut som en av favorittene til å vinne serien. Straus tror ikke medieomtalen påvirker laget hans, selv om han tror noen av spillerne var spente før sesongåpningen.

– Det kan godt være at noen kjente på det i forkant av dagens kamp. Jeg er også spent i forkant av en seriepremiere. Men det har nok ikke så mye med med medieomtalen å gjøre, forteller Sandviken-treneren.

– Vi har egentlig bare fokus på oss selv. Folk kan si det de vil, men fokuset vårt er å gjøre jobben og vinne hver eneste helg, svarer Terland.

Vilde Bøe Risa debuterte også for Sandviken i sesongpremieren mot Kolbotn. Foto: Tuva Åserud

Slik var kampen

Sandviken dominerte banespillet i 1. omgang, men slet med å komme seg til mange store sjanser tidlig i kampen mot Kolbotn. Både Østenstad, Brochmann, Naalsund, Terland og Hasund forsøkte seg i løpet av den første halvtimen.

Etter en halvtimes spill, lyktes Sandviken med å øke presset mot Kolbotn-målet. Bratberg Lund og Bergsvand var begge nære, men hjemmelaget klarte ikke å få hull på byllen før pause.

Også i andreomgang slet Sandviken med å skape sjanser, og Kolbotn var nærmest etter en heading i stolpen og en påfølgende farlig retur – men det var hjemmelaget som skulle få den første scoringen.

Elisabeth Terland ladet skuddfoten fra distanse og fyrte av. Kolbotn-keeperen klarte ikke å få en hånd på skuddet, og Sandviken gikk dermed opp i ledelsen et kvarter før kampslutt.

På overtid var Terland nære ved å score sitt andre mål og doble ledelsen, men det ble ikke flere scoringer. Sandviken lyktes med å kontrollere ut kampen, og tok tre poeng i sesongens første oppgjør i Toppserien.

Neste kamp for Sandviken er mot Avaldsnes på Stemmemyren kommende lørdag.

Stortap for Arna-Bjørnar

Divisjonskollega Arna-Bjørnar reiste lørdag til Rogaland for å sesongåpne mot Klepp, men det ble langt fra en ideell åpning på sesongen.

I løpet av de første seks minuttene, scoret Klepp to ganger. Tjue minutter ut i kampen, fikk Klepp sin fjerde og siste scoring for dagen da Arna-Bjørnar-spiller Kamilla Aabel satte ballen i eget mål.

Deretter tok det lang tid før neste scoring kom, men helt på overtid reduserte nevnte Aabel for bergenslaget. Arna-Bjørnar tapte dermed 4–1 i Toppseriens aller første kamp denne sesongen.

Arna-Bjørnar møter LSK Kvinner på bortebane i neste serierunde.