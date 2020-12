Bytyqi bekrefter - ferdig i Viking

Dagen etter at Viking avsluttet sesongen med å tape for Bodø/Glimt, bekrefter Zymer Bytyqi at han forlater Viking når kontrakten med de mørkeblå går ut 31. desember.

Foto: Kristian Jacobsen

Det har ligger i kortene at kantspilleren som denne sesongen har vært blant Vikings beste spillere, skulle søke lykken i en annen klubb etter sesongen.

Aftenbladet har tidligere skrevet om interessen fra utlandet, men også minst én klubb i Eliteserien skal ønske seg Bytyqis tjenester fra 1. januar.

I et innlegg på Instagram skriver Bytyqi at han er takknemlig for tiden i mørkeblått.

- Utrolig stolt over å ha fått lov til å ha på denne fantastiske Viking-drakten i over fem år, skriver Bytyqi.

- Tiden og timingen er god for å dra videre for å nå nye mål og ta nye utfordringer.

Bytyqi har aldri vært bedre enn han var i den spesielle 2020-sesongen. Han stoppet på ti scoringer, flere av dem kandidater til årets fineste.