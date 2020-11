Før sommeren fortalte han om landslagsdrømmen. Nå får den tidligere Start-spilleren sjansen

Det var nok ikke slik Sondre Tronstad hadde tenkt at landslagsdebuten skulle komme. Men nå får han muligheten han har drømt om i mange år.

Sondre Tronstad i aksjon for Vitesse i forrige sesong. Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA

– Det neste målet mitt er landslaget. Det skal jeg ikke legge skjul på. Men jeg må vise over tid at jeg kan prestere på dette nivået, sa Tronstad.

Det sa Sondre Tronstad da han besøkte Fædrelandsvennens podkast Fotballradioen før sommeren. Da hadde den nederlandske ligaen blitt stengt ned på grunn av korona, etter at Tveit-gutten hadde imponert etter overgangen fra Haugesund.

Nå er han tatt ut i sin første A-landslagstropp. På grunn av at den opprinnelige troppen til Norge som skulle møte Østerrike i Nations League måtte i smittekarantene, heiv forbundet seg rundt for å ta ut en ny tropp bestående av spillere som ikke spiller i norske klubber.

Da var Sondre Tronstad vanskelig å komme unna.

Sondre Tronstad får sjansen på landslaget. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– En veldig fin mulighet

Hjemme i Norge sitter en stolt far som har fulgt karrieren til Sondre Tronstad tett. Frank Tronstad synes det var veldig stas å se sin sønn bli tatt ut.

– Det er jo veldig artig. Selv om det kom litt ned fra himmelen og han ikke var forberedt på det, så er det en veldig fin mulighet til å vise seg fram, mener faren.

Fædrelandsvennen kontaktet Tronstad for et intervju mandag. Han ba oss gå via Gro Tvedt Andersen, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund. Hun skriver at troppen nå ønsker å bruke all tid og energi på å forberede seg til kampen, og at det derfor ikke ble noe intervju.

Spillerne brukte mandagen på å komme seg fra sine respektive steder til oppmøtet på Gardermoen. Der blir de boende på hotell fram til de reiser til Østerrike med charterfly tirsdag. Kampen spilles onsdag kveld.

– Viser at det er mange veier til rom

Da midtbanespilleren reiste fra Haugesund til nederlandske Vitesse i vinter, var et av målene å spille seg inn i landslagsvarmen. Karrieren startet i Start før den gikk videre til Huddersfield. Men det var først etter en tid i Haugesund at Tronstad slo ordentlig til.

Nå er han en sentral brikke på et Vitesse som ligger på andreplass i Æresdivisjonen.

– Han har jo hatt en spesiell vei sett i forhold til mange andre. Men det viser at det er mange veier til rom. Det handler om å stå i det og ha troen på det man gjør. Det handler om å takle nedturene og motgangen som kommer. Det har Sondre gjort, sier Frank Tronstad, som er en av mange som kommer til å følge med på landskampen onsdag.

Laget skal ledes av Leif Gunnar Smerud, ettersom Lars Lagerbäck og resten av støtteapparatet også er i karantene. Den tidligere MK-spilleren, som til vanlig er U 21-trener for Norge, snakket om troppen på en pressekonferanse mandag formiddag.

– Et nytt bekjentskap. Han har startet flott i Vitesse og har vært på blokka mi tidligere. Det blir spennende å møte han, sier Smerud om Sondre Tronstad.

Med seg på «nødlandslaget» får Tronstad en annen sørlending. Lyngdølen Julian Ryerson er også tatt ut i troppen. Han spiller til daglig i Union Berlin i tysk Bundesliga. Klubben ligger på femteplass etter sju kamper. Ryerson har startet én kamp så langt denne sesongen.

Julian Ryerson er en av dem som er tatt ut i landslagstroppen som skal møte Østerrike onsdag. Foto: Odd Andersen/Pool via REUTERS DFL

Om stallen som helhet sier Smerud følgende:

– Det er en god del kjente gutter for min del. Siden de er basert i utlandet har de internasjonal erfaring. Det er en spennende tropp med mange gode kvaliteter, sier Smerud ifølge NFF.