Leipzig-sjefen mener Sørloth har noe å bevise mot United

Leipzig-trener Julian Nagelsmann mer enn antyder at Alexander Sørloth kommer til onsdagens møte med Manchester United med en ekstra dose motivasjon.

Alexander Sørloth er ekstra motivert før kampen mot Manchester United, mener Leipzig-trener Julian Nagelsmann. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det ligger mesterligapoeng i potten når Sørloth og Leipzig gjester Old Trafford. For den norske landslagsspissen blir kampen et gjensyn med engelsk fotball etter det mislykkede oppholdet i Crystal Palace.

24-åringen ble hentet til London-klubben i 2018, men klarte aldri å få fotfeste i Premier League. I stedet ble det låneopphold i belgiske Gent og tyrkiske Trabzonspor, der han til gjengjeld hadde stor suksess.

I et stort intervju med den britiske avisen Daily Mail foran onsdagens United-møte er Leipzig-sjef Julian Nagelsmann innom Sørloth-perioden i Palace. Suksesstreneren mer enn antyder at nordmannen har noe å bevise på Old Trafford.

– Han vil vise at tiden i England ikke er representativt for hans normale nivå, sier Nagelsmann.

Så Solskjær-rolle

Sørloth ble hentet til Leipzig i høst etter å ha scoret på bestilling for Trabzonspor forrige sesong. Lørdag var han med i sin nye klubbs startoppstilling for aller første gang. Det endte med en målgivende pasning av det litt heldige slaget.

Kanskje får trønderen en ny sjanse fra start i Manchester.

For trener Nagelsmann blir kampen et møte med en trener han fulgte tett gjennom TV-skjermen i oppveksten. I intervjuet med Daily Mail trekker Leipzig-sjefen fram at han så utallige Manchester United-kamper på TV som ung gutt.

I flere av dem hadde Ole Gunnar Solskjær en viktig rolle, som da kristiansunderen avgjorde mesterligafinalen i 1999. Da var Nagelsmann ikke mer enn 11 år.

Leipzig-trener Julian Nagelsmann ser fram til møtet med Manchester United. Foto: Jan Woitas/dpa via AP / NTB

God start

– Jeg så nesten hver eneste kamp med Manchester United for ti år siden, da jeg var en yngre gutt og spiller, sier Nagelsmann, som er klar på at det blir en stor opplevelse å komme til Old Trafford for første gang.

Leipzig innledet gruppespillet i mesterligaen på beste måte med 2-0-seier over Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir i forrige uke.

Manchester United tok tre kruttsterke poeng med 2-1-seier over Paris Saint-Germain på bortebane.