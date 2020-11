Finsk TV-kanal: Valakari klar for ny trenerjobb

Korona fører til varige endringer for Tromsø-laget

Johannes Rydingen Lange og Tromsø Storm får senere kampstart resten av sesongen. Foto: Håkon Steinmo

Basketlaget Tromsø Storm spiller vanligvis sine hjemmekamper 16.00 hver søndag. På grunn av covid-19 blir tidspunktet nå endret til 16.30 for hele sesongen.

- Tromsø Storm og Tromsø Storm Ungdom sine BLNO-lag spiller mange kamper på samme dag i Tromsøhallen denne sesongen. Det var satt opp kun 2,5 timer mellom kampene opprinnelig men erfaringer fra helgen viste at dette blir for knapt. Grunnet gjeldende smittevernsregler så blir det i korteste laget med riggetid mellom dobbelkamper i Tromsøhallen samt fullgod oppvarming for herrelagene. For å kunne ivareta dette vil alle resterende hjemmekamper for Tromsø Storm BLNO Menn forskyves 30 min. senere til ny kampstart kl. 16.30. Dette vil gjelde for alle hjemmekamper for herrelaget ut sesongen, skriver klubben.