TIL-keeperen ikke med til Trondheim: – Heldigvis har vi reservekeepere

Det meste tyder på at Erlend Jacobsen (21) får A-lagsdebuten, dersom ikke ting endrer seg i siste liten.

SYK: Jacob Karlstrøm. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

TIL gjorde fredag unna siste økt foran helgens bortekamp mot Stjørdals/Blink, men med på flyet til Trondheim klokken 16.00 i dag, er ikke TILs førstekeeper Jacob Karlstrøm.

– Jacob reiser ikke ned i dag. Han føler seg ikke i slag og har symptomer i luftveiene, så da kan han ikke fly eller være i gruppa i dag, sier TIL-lege Jorid Degstrøm til iTromsø.

Det er samtidig et ørlite håp for at Karlstrøm kan rekke kampen.

– Dersom han er fri for symptomer i morgen (lørdag) er det i teorien aktuelt at han reiser ned da, sier Degerstrøm.

Som ikke er bekymret.

– Heldigvis har vi reservekeepere. Dersom én er ute, vil andre få sjansen, sier Degerstrøm.

Det betyr etter alle solemerker at Erlend Jacobsen (21), som ikke har spilt fotballkamper i 2020, vil få sin TIL-debut.

Tredjekeeper Mats Trige er også med i troppen.

