Erna Solberg gratulerer Fredrikstad Fotballklubb etter opprykket

FFK skal spille 1. divisjon neste sesong. Det har statsministeren lagt merke til.

Denne gjengen har sendt Fredrikstad Fotballklubb ett steg nærmere toppen av norsk fotball. Foto: fredrikstadfk.no

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Jubelen er etterlengtet i Fredrikstad søndag kveld. Etter tre år på nivå tre, skal FFK endelig spille 1. divisjons-fotball neste sesong.

Det er klart etter søndagens 6–0-seier over Brattvåg.

Klubben er én av de største i Norge målt etter publikumsinteresse og historie. Derfor får FFK en behandling ikke alle 2. divisjonsklubber får: En gratulasjon fra statsminister Erna Solberg.

– Kjære alle i Fredrikstad fotballklubb. Gratulerer så mye med velfortjent opprykk til 1. divisjon, sier Solberg i en gratulasjonsvideo på nettstedet til Fredrikstad Blad.

Fotballinteresserte Erna Solberg roser Fredrikstad FK på en stor dag for klubben. Foto: NTB

– Veldig hyggelig

FFK har vunnet seriegull ni ganger. De ble også nummer to i Eliteserien så sent som i 2008.

I videoen gir Solberg uttrykk for at FFK «hører hjemme i toppen av norsk fotball» og at det alltid er et «historisk sus» når klubben møter hennes favorittlag Brann.

FFK setter stor pris på statsministerens hilsen, sier salgs- og markedsleder i klubben Lars Petter Brovold.

– Vi vet at Erna er fotballinteressert og det er veldig hyggelig at hun følger FFK på vei tilbake til norsk toppfotball, skriver Brovold i en tekstmelding.

FFK har fortsatt tre kamper igjen av sesongen. Men de ligger 14 kamper foran annenplassen Skeid og er dermed sikret opprykk.

Her er noen flere gratulasjoner:

Fra tidligere landslagsspiller og nåværende HamKam-trener Kjetil Rekdal:

Fra fotballekspert Lars Tjærnås:

Fra Rahand Bazaz, programleder og journalist i NRK:

Fra fotballtrener og tidligere FFK-spiller Jørn Andersen: