Følg Sverige-Norge direkte

Halve Friends Arena tror Claesson har banket ballen i nettet! Fasiten er at den knallharde kula stryker på utsiden av stolpen, og spretter tilbake i nettet via reklameskiltene. Lett å bli lurt!

Birger Meling mater ballen inn i feltet, og den får en styring via et svensk bein. Der er Olsen heldig med at den går utenfor!

Birger Meling mater ballen inn i feltet, og den får en styring via et svensk bein. Der er Olsen heldig med at den går utenfor!

DEL