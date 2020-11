Cavani snudde fra mareritt til overtidsjubel: - Beste spilleren jeg har spilt mot

Manchester United var i trøbbel. Da tok en 33 år gammel veteranspiss fra Uruguay grep.

Edinson Cavani jublet etter 2–2-målet borte mot Southampton. Foto: MIKE HEWITT, REUTERS

Southampton-Manchester United 2–3

Manchester United er tilbake på vinnersporet og står med fire strake seire etter en tung periode i oktober.

Det kan de takke innbytter Edinson Cavani for, som ble den store forskjellen da han kom på banen etter pause og bidro til å snu 0–2 til 3–2 med to mål og en målgivende borte mot Southampton.

Først målgivende ved reduseringen. Så satte mannen som lenge var regnet for å være en av verdens beste spisser selv inn 2–2-målet et kvarter før slutt. To minutter på overtid stusset Cavani inn seiersmålet.

– Han er en nummer ni som hele tiden søker etter å være mellom målstolpene, han er hele tiden i bevegelse, han ønsker alltid å være i forkant. Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med ham, sa Solskjær.

– Bevegelsene hans i boks er utrolige. Han er den beste spilleren jeg har spilt mot på trening. Han er konstant i bevegelse. Vi vet hva han kan og bringer til klubben, var Cavani-dommen fra kaptein Harry Maguire.

Fakta Uniteds fem neste 2/12: Paris Saint-Germain hjemme (Champions League) 5/12: West Ham borte (Premier League) 8/12: RB Leipzig borte (Champions League) 12/12: Manchester City hjemme (Premier League) 17/12: Sheffield United borte (Premier League) Les mer

Bommet på sjansene

De første 20 minuttene var det ett lag på banen: Manchester United.

De hadde ballen, gjestene skapte det som var av sjanser. Mason Greenwoods avslutning da han var alene gjennom, endte i nettveggen.

Langskuddet fra Bruno Fernandes strøk rett utenfor mål.

Men mål har en tendens til å prege fotballkamper.

Midtveis i første omgang ruvet Jan Bednarek høyest ved første stolpe etter innoverskrudd hjørnespark. 1–0 til vertskapet på deres første avslutning.

At Manchester United ikke utlignet nesten umiddelbart er en gåte.

Southampton-keeper Alex McCarthy serverte ballen til Greenwood, men reddet først skuddforsøket fra Greenwood – og så stoppet han to forsøk fra Fernandes.

Det var alle sjansers mor. Men ballen ville ikke i mål.

Manchester United-keeper David de Gea traff stolpen da han skulle forsøke å avverge frisparket fra James Ward-Prowse. Foto: MIKE HEWITT, REUTERS

Nytt dødballmål mot United

I stedet var det Southampton som økte til 2–0. På frispark fra skrå vinkel løftet James Ward-Prowse ballen og ned ved stolpen. Keeper David de Gea hadde fingertuppene på ballen, uten at han klarte å avverge baklengsmål. I stedet endte han selv i stolpen og måtte av banen ved pause.

To dødballmål til Southampton og utgangspunktet for United ble svært vanskelig.

Det var ikke etter Ole Gunnar Solskjærs plan, for han advarte mot nettopp dødballer i intervjuet før kampen. Men det glapp.

For nøytrale seere må den første omgangen ha vært en fest. Men for United og Solskjær ble den et mareritt.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær hadde lenge trøbbel borte mot Southampton. Foto: ADAM DAVY, REUTERS

Mer trøkk med Cavani

Solskjær måtte ta grep.

Inn med Edinson Cavani, ut med Mason Greenwood.

Det ble mer trøkk i angrepet med uruguayaneren på banen.

Men United bommet på to store sjanser i åpningsminuttene av den andre omgangen.

Etter en snau times spill la Cavani inn fra høyre. Fernandes hadde både tid og rom til å plassere ballen kontrollert i mål.

Og det var mer enn tid nok til å score både ett og to til.

Etter 73 minutter var det nok en gang duoen Cavani og Fernandes som sto bak utligningen. Fernandes avsluttet fra 18 meter, Cavani styrte ballen i mål.

To minutter på overtid sørget innbytter Cavani for seier og enorm glede i Manchester United med en perfekt stuss som endte i mål.

Med 3–2-seier er Manchester United på syvendeplass på Premier League-tabellen, kun fem poeng bak regjerende mester og gullfavoritt Liverpool med én kamp mindre spilt.