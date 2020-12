Dette mener ekspertene at Start må gjøre etter nedrykket

Etter nok et nedrykk etterlyser ekspertene at disse grepene gjøres for at Start skal klare å gjenreise klubben.

Kevin Kabran og Start rykket ned fra Eliteserien. Nå etterlyser ekspertene grep fra klubbens ledelse. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert Nå nettopp

Tirsdag var Starts tredje strake nedrykk et faktum, da Joey Hardarsons menn tapte 0–4 i den avgjørende bortekampen mot Vålerenga.

Nå etterlyser flere eksperter endringer i Start. Helt siden nedrykket ble klart, har tidligere Start-spiller Jesper Mathisen vært klar på at han ønsker inn en ny lederskikkelse i klubben.

– Jeg sliter med å se hvem som er den klare lederen i Start, det store ansiktet til klubben utad. De kommuniserer på en måte som gjør at de ikke framstår folkelige. Start må være i verdenstoppen på å snakke på en måte som folk ikke forstår, og jeg tror ikke de forstår det selv engang, sier Mathisen til Fædrelandsvennen.

– Ønkser du dermed å se utskiftninger i admninistrasjonen?

– Helt soleklart. Hvis Start skal bli en stor og sterk klubb, må det inn en helt annen ledelse. Start er nødt til å ansette en sterk og tydelig leder som folk har troverdighet til, svarer den nåværende TV 2-eksperten.

Les daglig leder i Start En Drøm, Christopher MacConnacher, sitt svar til Mathisen nederst i artikkelen.

Les også – Frykter at Starts omdømme er skadet – for alltid

TV 2-ekspert Jesper Mathisen (t.v.) ønsker at Start ansetter en ny, sterk leder til klubben. Her avbildet sammen med TV 2-kollega Ingrid Halstensen. Foto: Vidar Ruud

Håper Hardarson fortsetter

Mathisen understreker dermed at utskiftninger i Starts sportslige apparat bør komme i andre rekke.

– Joey Hardarson og trenerteamet kan ikke være fornøyd med nedrykk, men jeg tror han kan få laget opp til Eliteserien igjen. Men da kan naturligvis ikke Start kvitte seg med alle de viktigste spillerne, sier Mathisen.

Les også Styrelederen etter nedrykket: – Vi må bygges opp fra bunnen av når det gjelder vinnerkultur

– Trenger ryggrad

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener at spillerlogistikk har vært Starts store problem lenge, og viser til salget av Isaac Twum til Mjøndalen og kjøpene av Mohamed El Makrini og Christian Bolaños.

– Klubben hadde startet en på en mer lokal og ungdommelig linje, men også den gikk man fra underveis da man hentet Bolaños og Makrini. I en by der fotballklubben og omdømmet er svak, må man lykkes når man gjør et slikt grep. Det gjorde man ikke, og nå lurer jeg på hvordan Starts omdømme ser ut, skriver Jonsson i en SMS til Fædrelandsvennen.

Han etterlyser i likhet med Mathisen en ny lederskikkelse til klubben.

– De trenger å få inn en sterk og tydelig leder som byen tror på og som kan trekke i en felles retning, der man følger en felles linje. Så må man fortsette det man startet og slutte med å gå vekk fra den linjen når det butter. Ryggrad er det som trengs nå, skriver Jonsson.

Joacim Jonsson mener at Start må få på plass en sterk lederskikkelse, som kan styre klubben på en god måte. Foto: Eurosport / Dplay / Eurosport / Dplay

Mener store utskiftninger kan bli ødeleggende

Fædrelandsvennens fotballekspert, Daniel Aase, trekker fram kontinuitet som det viktigste for om Start skal snu skuta og etablere seg i Eliteserien.

– Den store nøkkelen er at det ikke kommer hundre nye endringer framover. De må ikke tenke helt nytt, men er avhengige av å beholde flere sentrale spillere og bygge laget videre med nye spillere som skal erstatte de som må forlate klubben, sier Aase.

Han trekker bl.a. fram Daland, Schulze og El Markini som viktige spillere for Start å beholde.

– Det blir viktig å bygge et godt fundament rundt disse spillerne. Så er de nødt til å hente en ny spiss som kan konkurrere med Ramsland. Starts spisser scoret omtrent ikke mål denne sesongen, så det kunne sett helt annerledes ut om de hadde en spiss som scoret 7–10 mål, sier Aase.

Les også Wichne klar for Sarpsborg 08

Daniel Aase mener at Start er avhengige av å unngå store utskiftninger sportslig, som det å bytte ut store deler av spillerstallen, skal de lykkes å rykke opp til Eliteserien kommende sesong. Foto: Jacob Buchard.

Slik svarer Start

Daglig leder i Start En Drøm, Christopher MacConnacher, er ikke enig med Mathisens ytring om at det trengs store utskiftninger på ledersiden i klubben.

– Vi er alle fryktelig skuffet over at vi ikke spiller Eliteserien 2021. Om løsningen er å bytte ut alle lederne i klubben, igjen, tror vi ikke. Nå er jeg veldig tydelig på at en kortsiktig hendelse ikke skal påvirke den langsiktige strategien, skriver MacConnacher i en SMS til Fædrelandsvennen.

Daglig leder i Start En Drøm, Christopher MacConnacher, er ikke enig med Mathisen om at klubben bør skifte ut flere personer i ledelsen. Foto: Tor Erik Schrøder

Han mener Start har tatt steg i riktig retning, tross et nytt nedrykk.

– Vi mener vi som klubb har tatt steg i riktig retning. Vi har redusert kostnadene betydelig, skapt kontinuitet innenfor sport og økt fokuset på å få fram egenproduserte spillere fra Sørlandet. Vi jobber med en tydelig retning for å skape en klubb med bærekraftig drift, skriver MacConnacher.