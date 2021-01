Dette ble avgjørende for at trebarnsfar Tobias (30) kunne fortsette fotballkarrieren

Et skreddersydd opplegg måtte til for at TUIL-kaptein Tobias Nygård Vibe (30) signerte ny avtale med klubben.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

STORFAMILIE: Tobias Nygård Vibe og samboer Marianne Didriksen med datteren Milla og tvillingene Matheo (t.v.) og Mathias (t.h.). Foto: Privat