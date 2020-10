Røa mot nedrykk etter tap i bunnkampen mot Lyn

Lyn tok tre viktige poeng i nedrykksstriden i Toppserien lørdag. Røa er i trøbbel etter tap i Oslo-duellen.

Vilde Fjelldal og Røa tapte lørdagens viktigste kamp. Her fra et oppgjør tidligere i sesongen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

RØA - LYN 1–3

Lørdagens bunnkamp i Oslo startet forrykende.

Midtstopper Katrine Winnem Jørgensen sendte Røa i ledelsen etter 11 spilte minutter. Lyn slo imimidlertid tilbake nærmest umiddelbart og kunne juble for utlikning etter at Oline Brekke Fuglem satte ballen i eget mål.

Deretter scoret Sofie Mykkeltveit Tunes 2-1-målet som ble det tredje i løpet av kun åtte minutter.

På overtid i annen omgang punkterte Trine Skjelstad Jensen kampen.

Les også Ellevilt drama: – Jeg blir rørt og må tørke en tåre

Seieren betyr at Lyn klatret opp på trygg grunn i toppserien, tre poeng foran kvalifiseringsplasserte Kolbotn. Tabelljumbo Røa har henholdsvis fire og sju poeng opp til lagene foran seg.

Dermed begynner det å se mørkt ut med tanke på å fornye kontrakten på øverste nivå for Oslo-klubben.

Klepp tok også et langt skritt vekk fra bunndestriden med 2-1-seier over Arna-Bjørnar lørdag. Bergensklubben er på sin side ikke trygg. Fire poeng skiller ned til Kolbotn. Klepp har har to poeng mer.

Rakel Engesvik ble matchvinner i Sandvikens møte med Kolbotn.