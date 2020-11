Her får Noah Solskjær debuten i Eliteserien

Noah Solskjær (20) fikk sjansen på Norges øverste nivå.

Her blir Noah Solskjær byttet inn til debuten i Eliteserien mot Glimt søndag kveld. Han erstattet Liridon Kalludra. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

KRISTIANSUND - BODØ/GLIMT 2–3

Tre minutter før slutt gikk Bodø/Glimt opp til 3–2 på Kristiansund stadion, etter at Kasper Junker banket inn sin andre scoring for kvelden.

Da tok KBK-trener Christian Michelsen grep i håp om å få med seg ett poeng hjemme mot den suverene serielederen. To minutter før slutt ble Ole Gunnar Solskjærs sønn, Noah, byttet inn til sin eliteseriedebut.

Og det skulle nesten lykkes for Solskjær og KBK. På overtid spilte 20-åringen frem Faris Pemi, men KBK-spissens heading gikk over. Dermed endte det i et surt hjemmetap.

– Utrolig kult at han får sjansen. Han er en spennende spiller, som er god med ballen i beina. Han er klok, og jeg tror vi kan få se mye av han fremover, sa lagkamerat Flamur Kastrati om Noah Solskjær under Eurosports Fotballkveld-sending søndag kveld.

Kastrati var ikke med i KBK-troppen etter at han fikk fire kampers karantene for sin «soper»-uttalelse i kampen mot Vålerenga forrige helg.

Etter søndagens nederlag ligger Kristiansund som nummer seks på tabellen, ni poeng bak RBK på medaljeplass. Glimt har en luke på imponerende 16 poeng ned til Molde på andreplass.

Noah Solskjær spilte sin første kamp i Eliteserien søndag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Fikk proffkontrakt

Noah Solskjær har vært en del av Kristiansunds akademi siden 2014, og ble i september i år belønnet med en proffkontrakt på ett år med klubben.

20-åringen kan bekle flere roller på midtbanen, og blir beskrevet som en «intelligent fotballspiller».

– Han har en god venstrefot, er plasseringssterk og har den spesielle evnen at han er dyktig til å lese spillet og være ett og to trekk foran motstanderen, sa sportslig leder Kenneth A. Leren til KBKs nettsted da han signerte proffkontrakten.

– Jeg gleder meg til å være en del av dette laget. Det er en veldig fin spillergruppe. Nå blir det artig å trene sammen med guttene hver dag, og jeg håper på å få spille noen kamper, sa Solskjær den gang.

Her er Ole Gunnar Solskjær sammen med sønnene Elijah (t.v.) og Noah etter treningskampen mellom Manchester United og KBK forrige sommer. Foto: Audun Braastad / NTB

Debuterte mot pappa

Noah Solskjær har trent med Kristiansunds A-lag siden sommeren 2019, og fikk en spesiell debut for førstelaget i juli i fjor.

Det da 19 år gamle talentet fikk noen minutter på tampen mot pappa Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United i en treningskamp på Ullevaal. Pappa vant duellen 1–0.

– Det var kjekt for ham. Det er veldig artig for Noah å få debuten for 28.000 tilskuere. Det er ikke mange som får det i Norge. Jeg får bare håpe at han står på og har det kjekt med fotball, sa Solskjær til TV 2 den gangen.