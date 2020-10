Vebjørn Hoff om AaFKs helsvarte sesong: − Trist å se når kompiser sliter

Alle sympatier og historie var tilsidesatt da Vebjørn Hoff var med å sette nok en spiker i nedrykkskista for AaFK, med 3-0-seieren for Odd. Men etter kampen erkjente han at han føler med tidligere lagkompiser og klubben han forlot før sesongen 2018.

Vebjørn Hoff sier han føler med AaFK-spillerne. Foto: Fredrik Hagen