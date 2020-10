Fra nedrykkssumpa til opprykkskamp: Slik forklarer Jerv den store forandringen

Jerv lå ett poeng over nedrykksstreken da en positiv koronatest sendte hele laget ut i karantene. Fire kamper senere er situasjonen en helt annen.

Jerv-trener Arne Sandstø kan smile bredt etter fire strake seiere. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

GRIMSTAD: – Når man taper for mange kamper på rad, så er det bare en liten endring som skal til for å få fornyet tro, sier Jerv-trener Arne Sandstø.

Etter halvspilt sesong var det lite som tydet på at Jerv skulle kjempe om en opprykksplass. Da hadde Grimstad-klubben kun vunnet tre av 15 kamper, og lå ett poeng over nedrykksstreken. En positiv koronatest på nysigneringen Thomas Kok gjorde at hele laget måtte i karantene.

Dermed fulgte en to ukers pause, og flere sentrale spillere kom tilbake fra skade. Etter pausen har gultrøyene vunnet alle fire kampene og ligger nå ett poeng bak topp seks – som gir playoff til Eliteserien.

Jerv-trener Arne Sandstø er godt fornøyd med å ha en tilnærmet skadefri tropp tilgjengelig. Her følger han med på torsdagens trening på Levermyr. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Akillesen vår har vært det defensive. Da vi hadde mange av de sentrale spillerne ute, jobbet vi ikke godt nok som lag. Nå har vi fått tettet igjen mer bakover. Det er den største forskjellen, forklarer Sandstø, og fortsetter:

– Med skade på flere av de beste spillerne, ble det mye spilletid og stor slitasje på de som spilte. Nå som vi har en bredere tropp tilgjengelig, har vi fått mer kvalitet å velge i når vi skal ta ut laget, eller gjøre endringer i løpet av kampen. Det har gjort underverker for oss.

Daniel Aase er blant de spillerne som har kommet tilbake etter skade. Han sier følgende om Jervs gode form:

– Vi har virkelig fått samlet oss som lag, og klart å bikke kampene til vår fordel. Det viktigste av alt, er det harde arbeidet som ligger bak. Tre av disse kampene har vi avgjort mot slutten.

Nysigneringer har imponert

Grimstad-klubben lå ikke på latsiden i den toukers pausen. Inn dørene på Levermyr har Jesper Isaksen (fra Stabæk) og Ikhsan Fandi (fra Raufoss) kommet. Og sistnevnte har vært svært sentral i de siste to seierne – med mål i begge kampene.

– Ikhsan er en fantastisk avslutter. På trening har han klinket ballen i mål fra alle kanter – både med beina og hodet. Vi er veldig godt fornøyde med å ha fått signert ham, sier Sandstø.

Ikhsan Fandi har spilt flere landskamper for Singapore. Nå har han scoret to mål på to kamper for Jerv. Foto: SOE ZEYA TUN / X02594 / NTB

Og Fandi selv er godt fornøyd med starten han har hatt for sin nye klubb – etter kun ett mål på 11 kamper for Raufoss denne sesongen.

– Treneren har troen på meg, og det har løsnet for meg å komme hit. Treneren vet å bruke meg og mine ferdigheter bedre, både som spiss og venstrekant, sier Fandi, som før koronaviruset trente med Start.

Tror på playoffplass

Med 11 kamper igjen av årets sesong, og én kamp til gode på lagene rundt seg, har Jerv-spillerne troen på at de skal kjempe seg inn blant de seks beste – og ta én av playoff-plassene.

– Om alle spillerne holder seg skadefrie, tror jeg vi tar en playoffplass, sier Fandi.

– Klubben har fornuftig budsjettert oss på 9. plass, men spillerne har hele tida hatt et mål over det – at vi skal blande oss inn i playoff-en og ha en spennende høst i vente, sier Sandstø.

Etter fire seiere på rad er selvtilliten høy i Grimstad før klubben skal møte Kongsvinger og Øygarden, som begge ligger under nedrykksstreken.

– Men det er viktig for oss å jobbe hardt selv om det går bra, sier Jerv-treneren.