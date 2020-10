Ny rasisme-episode i norsk fotball: – Jeg blir sjokkert og veldig, veldig lei meg

Vålerengas Ousmane Camara ble utsatt for rasistisk hets av en vakt under søndagens kamp mellom Vålerenga og Sandefjord, sier daglig leder i Sandefjord.

Publisert Publisert Nå nettopp

En vakt under kampen mellom Sandefjord og Vålerenga skal ha kommet med rasistiske tilrop mot Ousmane Camara. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Det skjer samme helg som norsk fotball markerer kampanjen «STOPP!», hvis mål er å bekjempe rasisme og annen diskriminering. Den er et svar på at Kristiansunds Amahl Pellegrino ble utsatt for rasistisk hets etter en kamp mot Aalesund for to uker siden.

– Jeg fikk ikke med meg situasjonen selv, men rapportene går på at det er ytret rasistiske tilrop til Camara. Det ble reagert på det fra Vålerenga-benken, selvfølgelig. Det er helt uforståelig at det skjer. Vi kan ikke gardere oss mot hva enkeltmennesker ytrer, men vi kan gardere oss mot at de kommer tilbake på arenaen vår, sier daglig leder i Sandefjord, Espen Bugge Pettersen, til Eurosport.

Han opplyser at vedkommende, som var vakt på arenaen under oppgjøret som endte med 3–0-seier til Vålerenga, har erkjent hendelsen.

– Jeg synes det er trist. Jeg synes det er håpløst, rett og slett. Nå har det skjedd, og da er det i vår makt å fjerne denne personen fra arenaen, ikke bare som vakt, men i det store og hele, fortsetter Bugge Pettersen.

– I hvert fall ikke i min levetid i klubben, og garantert ikke etterpå heller, svarer den tidligere keeperen på om vedkommende blir å se på stadion igjen.

Ousmane Camara kom inn mot Sandefjord søndag kveld. Foto: Marit Hommedal

– Jeg blir sjokkert og veldig, veldig lei meg

– Jeg blir sjokkert og veldig, veldig lei meg, sier en tydelig preget Freddy dos Santos i Eurosport-studio.

Den tidligere Vålerenga-spilleren er prosjektleder for den pågående kampanjen «STOPP!» -kampanjen.

– Det er hjernedødt og viser hvor viktig denne kampanjen faktisk er. Og at man slår ned på dette, sier Joacim Jonsson.

Freddy dos Santos ble preget da han fikk høre om episoden i Sandefjord. Foto: Dag W. Grundseth