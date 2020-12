Start henter assistenttreneren til Jerv

Jahn Robert Holmgren (30) blir spillerutvikler i Start.

Jahn Roberg Holmgren har vært assistenttreneren til Arne Sandstø i Jerv de to siste sesongene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

- Vi er strålende fornøyd med å få inn «Mini» på plass. Han har fått solid erfaring allerede, selv om han er ung sier Alexander Øren, utviklingsleder i Start til egen hjemmeside.

Holmgren, som kalles «Mini» i fotballkretser, har vært assistent under Arne Sandstø i Jerv de tre siste sesongene. Han har tidligere vært både assistent- og midlertidig hovedtrener i Amazon Grimstad.

- Jeg gleder meg veldig. Det er spennende med det opplegget som er bygd opp i utviklingsavdelingen her nå og ikke minst de folkene som jobber i utviklingsavdelingen. Jeg har et godt forhold til flere av dem fra før. Så liker jeg veldig godt å jobbe med unge idrettsutøvere som ønsker å nå langt, og alt ligger til rette for det her, sier Holmgren til Starts hjemmeside.

Holmgren får nå ansvaret for juniolaget i Start sammen med Erik Mykland og Alf Erik Svela.

