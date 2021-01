Hvor ble du av, «Martin Askeladd»?

OM FOTBALL: Martin (16) er blitt Martin (22). Men fortsatt venter vi på at Martin Ødegaard skal få sitt store gjennombrudd.

De fleste av oss er glade i eventyr. Det om Ole Gunnar Solskjær er kanskje det beste vi har i norsk idrettshistorie.

Den spede og beskjedne unggutten fra det forblåste Nordvestlandet avgjorde Champions League-finalen for Manchester United, vant seks Premier League-titler, ble omtalt som verdens mest kjente nordmann og er i dag manager for en av klodens største fotballklubber.

Lørdag kveld leder Solskjær sitt Manchester United ut i bortekamp mot Arsenal i London.

Og forhåpentlig får vi et Premier League-møte mellom han som ble et norsk idrettseventyr og han som kanskje kan bli det.

Vi venter fortsatt på at den ferske Arsenal-spilleren Martin Ødegaard skal slå gjennom for alvor.

«Årets sportsøyeblikk 2015»

Det har ikke manglet tro, håp og forventninger på de seks årene som er gått etter at Martin Ødegaard 22. januar 2015 kl. 14.43 ble presentert som Real Madrid-spiller.

Det ble brukt store og svulstige ord om 16-åringen fra Drammen, da han satt side om side med direktør og Real-legende Emilio «Gribben» Butragueño i klubbens supermoderne treningsanlegg ved Valdebebas.

Aftenposten var ikke bedre enn noen andre. «Martin Askeladd» skrek bokstavene i oppslaget, ja i euforien kåret vi hendelsen denne januar-torsdagen til årets norske sportsøyeblikk 2015 – fire uker før Petter Northug hadde tatt et eneste stavtak i Falun-VM.

«Gutten er presentert. Signaturen er på plass. Alle vakre ord er sagt og skrevet. Gi Martin Ødegaard (16) en ball», skrev Aftenposten 23. januar 2015.

Men vi påpekte heldigvis: Å tro at 16-åringen blir en bærebjelke på Real Madrid allerede nå er i beste fall naivt. Martin (16) skal bli Martin (17), Martin (18) og Martin (19).

Martin (16) har rukket å fylle 17, 18, 19, 20, 21 og 22 år – og fortsatt lurer vi litt utålmodig på hvor karrieren skal ta veien. Eventyret om «Martin Askeladd» lar fortsatt vente på seg.

Han står ved et veiskille nå. Det nærmer seg «make or break», for det er i alderen 22–25 år de fleste fotballkarrierer blir definert. Da reddes du ikke lenger av talent-begrepet.

Det er også derfor Ødegaard tok det kloke valget om å bli lånt ut igjen fra Real Madrid. Ødegaard må spille fast fotball nå for at utviklingen ikke skal stoppe opp. Og han hadde neppe reist til London uten løfter om både rolle og spilletid.

Oppturer og nedturer

Om Martin Ødegaard blir den fotballstørrelsen mange nordmenn drømmer om, er umulig å spå. Det vi kan fastslå, er at det har vært seks år med både oppturer og nedturer, men det har vært lite stabilitet.

Arsenal er Ødegaards femte klubb etter at han forlot Strømsgodset i januar 2015.

Arsenal er den fjerde klubben 22-åringen lånes ut til.

Men i alle seks årene har han vært Real Madrids eiendom.

Det var også derfor den spanske klubben kalte nordmannen tilbake til hovedstaden på kort varsel i fjor sommer.

Ødegaard og Real Sociedad ønsket i utgangspunktet at han skulle være i San Sebastián, det baskiske turistmålet med de fine restaurantene, i to sesonger fra sommeren 2019.

Nordmannen var en av La Ligas beste spillere den høsten. Ødegaard stagnerte litt da koronapandemien lammet en hel verden. Men både Ødegaard og Real Sociedad var enige i at én sesong til i Baskerland ville være bra for begge parter.

Real Sociedads Martin Ødegaard var en av La Ligas beste spillere og ble kåret til månedens spiller i den spanske toppdivisjonen i september 2019. Foto: Alvaro Barrientos, AP/NTB

Telefon fra Zidane

Men i Madrid satt Zinédine Zidane og planla høsten 2020.

Den regjerende seriemesteren, kjent for sine spektakulære sommersigneringer, hadde lite handlingsrom på overgangsmarkedet.

Også Real Madrid merket de økonomiske ringvirkningene av pandemien. De midlene klubben hadde til rådighet, skulle brukes til en omfattende renovering av hjemmebanen Santiago Bernabéu.

Dessuten så også trener Zidane at troppen trengte fornyelse. Luka Modric (35), Toni Kroos (30) og Casemiro (28) var ikke en trio som skulle styre Real Madrids midtbane langt inn i fremtiden.

Zidane trengte noe nytt, og trolig ønsket han å mikse gammelt og ungt denne sesongen. VM-helten fra 1998 lot seg også blende av nordmannens høstsesong i Real Sociedad.

Derfor ringte han til Ødegaard og ba ham komme «komme hjem» ett år før planlagt. Den norske landslagsspilleren kunne ikke takke nei til det.

Ødegaard fikk sjansen fra start i de to første kampene, uten å imponere. Så trøblet nordmannen med positiv koronatest og noen småskader.

Real Madrid leverte heller ikke på det nivået de kan, de hanglet seg videre i Champions League og var ikke topp 4 i La Liga.

Zidane valgte de rutinerte

Alle fotballtrenere lever av resultater, også en gammel helt som Zidane. Der og da trengte franskmannen resultater for å unngå sparken. Han kunne ikke tenke på hva som ville være best for Real Madrid tre år frem i tid.

Derfor valgte han også spillere som hadde vunnet for ham tidligere, altså de mest rutinerte. Det gikk ut over Martin Ødegaard, som kun fikk seks minutter spilletid på de seks siste Real Madrid-kampene han var tilgjengelig etter skade.

Da ringte Arsenal-sjef Mikel Arteta, som selv er fra San Sebastián og har spilt for Real Sociedad. Arteta var begeistret over Ødegaards spill for laget fra hans hjemby. Dermed var veien kort til en ny utlånsavtale, nå i Arsenal.

Drammenseren flyktet ikke fra problemene i Spania, han tok grep om egen karriere. Ødegaard dro fordi han trenger spilletid i en stor liga for ikke å stagnere som fotballspiller. Sannsynligvis ble han overbevist av Arteta om hvordan han skulle spille og hvor mye han skulle få spille i Arsenal.

Martin Ødegaard fikk lite spilletid etter «hjemkomsten» til Real Madrid i inneværende sesong. Foto: ALBERT GEA, REUTERS/NTB

Ikke en liga for pyser

Kanskje er han tilbake i Real Madrid til sommeren med et løfte fra en annen trener enn Zidane om både rolle og spilletid.

Men før det må 22-åringen gripe sjansen de fire månedene han får på utlån i Arsenal. Fagre løfter fra januar er ikke mye verdt i mars dersom du ikke har prestert.

Ødegaard har ikke god tid. Han får ikke flere uker på å gjøre seg kjent med nytt lag og ny kultur. Nordmannen må levere nesten fra første spark. På fotballens øverste nivå er veien til en ny reservebenk veldig kort.

Ødegaard har utvilsomt overblikket og ferdighetene. Spørsmålet er om han har fysikken og tempoet til å holde tritt i Premier League, det mange hevder er verdens tøffeste liga.

Fysikken var ikke hans styrke i Spania, og det er naivt å tro at det blir færre dueller i England.

Manager Arteta sier han vil bruke Ødegaard i en 10-errolle eller på kant. Alt er opp til ham selv nå. Kanskje han flopper. Kanskje han tar Premier League med storm.

Forhåpentlig får nordmannen fire måneder med viktig spilletid, vise at han behersker det øverste nivået i en toppliga, og kanskje er Martin Ødegaard tilbake i Real Madrid som vellykket førstevalg til høsten.

Da fortjener han også merkelappen «Martin Askeladd».

For ordens skyld: Ole Gunnar Solskjær var 23 år gammel da han fikk sitt gjennombrudd på Old Trafford. Martin Ødegaard er ett år yngre, og sånn sett har han mange år foran seg. Men også han trenger stabilitet og tillit over tid.

