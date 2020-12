Slapp inn seks mål mot erkerivalen. Endre spillestil? Ikke Marcelo Bielsa.

Leeds gikk fra himmel til helvete på fem dager. For manager Marcelo Bielsa er det ikke aktuelt å gå på akkord med egen filosofi.

Marcelo Bielsa er kjent for å være kompromissløs. Foto: Nick Potts / Reuters

Kan to kamper på fem dager oppsummere en fotballklubb?

Onsdag for halvannen uke siden valset Leeds over Newcastle hjemme på Elland Road. Da dommer Simon Hooper blåste i fløyten for siste gang, hadde vertene scoret fem ganger. Tre av målene kom i løpet av det siste kvarteret. Høyreback Stuart Dallas og venstreback Ezgjan Alioski tegnet seg begge på scoringslisten. De fem målene ble scoret av fem ulike spillere.

Når Leeds søndag tar imot Burnley til den første av tre kamper på syv dager i det travle jule- og nyttårsprogrammet i Premier League, er det gått en uke siden «The Peacocks» fikk bank av Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. «De røde djevlene» utnyttet personlige feil hos bortelaget og straffet erkerivalen hardt. United scoret seks mål. De kunne ha scoret flere.

Fotball er som kjent ferskvare. Braktapet på Old Trafford har ført til spørsmål om hvorvidt Leeds-manager Marcelo Bielsa nå burde velge en annen taktisk tilnærming til kamper.

– Det vil han ikke, slår Viggo Strømme fast.

Fakta Marcelo Bielsa Født: 21. juli 1955 (65 år). Kommer fra: Rosario, Argentina. Trener: Leeds United. Spilte for: Newell's Old Boys, Instituto de Córdoba, Argentino de Rosario. Har tidligere trent: Newell's Old Boys, Atlas, Club América, Vélez Sarsfield, Espanyol, Argentina, Chile, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio, Lille. Les mer

Bielsa har vært trener i over 30 år og har blant annet trent Argentinas landslag. Foto: Martin Hayhow / AFP

– Spillerne vet hva som gjelder

Strømme har spilt for Vålerenga, Lyn og Start. 53-åringen fra Kristiansand er i dag sportssjef for fotball på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Han nærer dessuten en stor interesse for argentinsk fotball og har bodd i Argentina i to perioder. I tillegg er han Leeds-supporter.

– Det er plusser og minuser med det (å holde fast ved sin egen spillestil), men spillerne vet hva som gjelder. De er trygge på oppgavene sine, sier Strømme om Bielsas metode.

– Ulempen er at man kan bli litt forutsigbar. Der virket Manchester United godt forberedt. De visste at dersom de kom seg forbi et pressledd da de vant ballen, ville de få store rom.

Hvorvidt et lag skal spille på samme måte uavhengig av hvem de møter og om de spiller på hjemmebane eller bortebane, sier NTG-sportssjefen er «sånne valg som en trener må ta».

– Å være i overkant pragmatisk og hele tiden tilpass seg andre er nok heller ikke så lurt. Bielsa er kjent for å analysere motstanderne veldig nøye, så han tar nok mer hensyn enn det kan virke som, påpeker han.

Fakta Jule- og nyttårsprogrammet til Leeds Søndag 27. desember: Burnley (H). Tirsdag 29. desember: West Bromwich (B). Lørdag 2. januar: Tottenham (B). Les mer

– Da hadde vi vunnet hver kamp

Når i overkant av en tredjedel av sesongen er unnagjort, står nyopprykkede Leeds med 17 poeng. Det er blitt 24 scoringer riktig vei og 30 baklengsmål. Sistnevnte er dårligst i ligaen.

– Mange av målene de har sluppet inn, har kommet på dødball. Der har de vært katastrofalt dårlige. Det må de rydde opp i. Det har han klart mange steder tidligere, sier Strømme.

Han er heller ikke i tvil om hva som har imponert ham mest.

– For halvannet år siden var spillere som (Luke) Ayling, (Stuart) Dallas og (Patrick) Bamford middelmådige Championship-spillere. Bielsa har gjort dem veldig mye bedre gjennom måten de trener og spiller på. Det er fascinerende at det er mulig i så stor grad.

27 år gamle Bamford er et godt bilde på hva Bielsa har gjort med Leeds. I løpet av 2015/16- og 2016/17-sesongen var han på banen totalt 27 ganger for Crystal Palace, Norwich, Burnley og Middlesbrough. På de 27 kampene, de fleste av dem innhopp, scoret spissen ett mål.

Årets sesong har så langt vært et eventyr for angriperen som mange hadde avskrevet. Etter 14 kamper står han bokført med 9 nettkjenninger. Det er like mange som Harry Kane.

Bamford vet å sette pris på Bielsa, også etter et nederlag.

– Vi vet hva han krever og hvor høyt det nivået er. Til syvende og sist hadde vi vunnet kampen dersom vi hadde spilt akkurat som han vil vi skal spille. Da hadde vi vunnet hver kamp vi spiller, sa Bamford etter tapet for Manchester United.

– Men vi er mennesker og gjør feil. Noen ganger er vi ikke på det nivået vi skal være på. Det er små marginer. Dersom vi vinner ballen like utenfor 16-meteren deres har vi plutselig en stor sjanse til å score, men er vi litt for sent ute når vi presser, så blir vi tatt på sengen.

Patrick Bamford har vært i storform første tredjedel av sesongen. Foto: Alex Livesey / Reuters

Resolutt Bielsa

Selv om kampen mot Burnley blir den første av tre på én uke, tror ikke Leeds-spillerne at Bielsa vil ha lavere intensitet på treningene fremover.

– De siste årene har vi slitt i julen og ikke vunnet på tre eller fire kamper. Jeg tror manageren vet det og vil at vi skal jobbe enda hardere. Du kan se at når andre lag blir slitne, løper vi rundt som om kampen nettopp har startet, sa midtbanespiller Kalvin Phillips nylig til BBC.

Mange av mekanismene i fotballen kan være selvforsterkende. Enten er det gull og grønne skoger, eller så er det krise. Bielsa påpekte selv det paradokset etter tapet for United.

– Når vi taper, stilles det spørsmål ved spillestilen vår. Når vi vinner, hylles vi for den, sa han på pressekonferansen etter kampen.

– Vi vil forsøke å endre på det vi gjør dårlig og ivareta det vi gjør bra, men vi kommer ikke til å endre spillestilen vår.

Dersom argentineren blir værende i Leeds også neste sesong, tror Strømme at det er enda mer glede i vente for klubbens supportere.

– Hvis han blir der ett år til, vil de lykkes mye bedre med det de prøver på. De har mange unge spillere som ikke har erfaring fra dette nivået. Det er en tilpasningssak, sier han.