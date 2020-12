«Alle muligheter for Solbakkens menn»

OM FOTBALL: Nederland er klar favoritt, men Norge har alle muligheter til å bli nummer to og sikre playoffplass til VM.

Erling Braut Haaland blir Norges kanskje viktigste spiller i den kommende VM-kvalifiseringen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Publisert Publisert Nå nettopp

Landslagssjef Ståle Solbakken har grunn til å være brukbart fornøyd etter trekningen av VM-kvalifiseringsgruppene i Zürich mandag kveld.

Nederland er favoritt til å vinne gruppen og dermed kvalifisere seg rett til VM i 2022.

Tyrkia og Norge skal normalt kjempe om annenplassen, som gir playoffplass om retten til de siste VM-billettene.

Montenegro blir en outsider i VM-gruppe G, mens Latvia og Gibraltar er sjanseløse.

Kvalifiseringen starter i slutten av mars. Her er vår vurdering av Norges fem motstandere:

Fakta Slik ble VM-trekningen Gruppe A: Portugal, Serbia, Irland, Luxembourg, Aserbajdsjan. Gruppe B: Spania, Sverige, Hellas, Georgia, Serbia. Gruppe C: Italia, Sveits, Nord-Irland, Bulgaria, Litauen. Gruppe D: Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnia-Hercegovina, Kasakhstan. Gruppe E: Belgia, Wales, Tsjekkia, Hviterussland, Estland. Gruppe F: Danmark, Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene, Moldova. Gruppe G: Nederland, Tyrkia, Norge, Montenegro, Latvia, Gibraltar. Gruppe H: Kroatia, Slovakia, Russland, Slovenia, Kypros, Malta. Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albania, Andorra, San Marino. Gruppe J: Kroatia, Romania, Island, Nord-Makedonia, Armenia, Liechtenstein. De ti gruppevinnerne i kvalifiseringen er sikret billett. Videre skal tre plasser fordeles i tre omspillsgrupper der toerlagene og to lag fra Uefas nasjonsliga deltar. Les mer

NEDERLAND

Vant 3–0 over Brasil i bronsefinalen i VM 2014. Etter det har ikke Nederland spilt mesterskapsfotball. Men nederlenderne har fått frem en ny generasjon spillere, som kvalifiserte seg for det kommende fotball-EM. Spennende spillere i Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk (langtidsskadet), Gini Wijnaldum og Donny van de Beek, for å nevne noen. Godt forspent i forsvar og på midtbane, men har ikke det spissutvalget nederlenderne har hatt tidligere. Frank de Boer overtok som landslagssjef da Ronald Koeman i sommer overtok Barcelona. Nummer 14 på Fifa-rankingen. Nederland er klar favoritt i denne gruppen.

TYRKIA

Er ikke der de var for en del år siden og svinger veldig i prestasjonene. Tyrkia har kun vunnet kun to av sine 10 siste landskamper og har ikke vært med i VM siden 2002. Klar for EM til sommeren der de møter Italia i åpningskampen. Mannen å se opp for er Milan-spiller Hakan Çalhanoglu, som blant annet er livsfarlig på frispark. Midtstopper Merih Demiral (Juventus) er også normalt solid. Tyrkia er nummer 32 på Fifa-rankingen og er en motstander Norge bør kunne hamle opp med. Landslagssjef Şenol Güneş ledet Tyrkia til VM-bronse i 2002 og gjorde comeback i fjor. Dersom det slippes inn tilskuere er det en klar fordel for Tyrkia. Fullt hus i Istanbul er ikke noe å spøke med.

MONTENEGRO

Svært ustabile resultater det siste året og er vanskelige å bli klok på. Montenegro tapte for eksempel hjemme mot svake Luxembourg i oktober før de en måned senere rundspilte Kypros og vant 4–0. Er nummer 63 på Fifa-rankingen, 19 plasser bak Ståle Solbakkens Norge. Stevan Jovetic er lagets store stjerne, i 2020 har den offensive Monaco-spilleren scoret fem ganger for Montenegro. Den ruvende Atletic Madrid-stopperen Stefan Savić har også mye internasjonal rutine. Rosenborg-spiss Dino Islamović er fast i troppen til Montenegro. Montenegro kan skape problemer for mange lag, men er likevel et lag Norge skal slå.

LATVIA

Var sensasjonelt med i EM 2004, det eneste mesterskapet latvierne har spilt i. Men Latvia skal ikke ha noe å by på i denne gruppen. I 2020 har de spilt uavgjort mot Færøyene, Malta og Andorra, og et bør ikke skremme noen. Latvias tropp består i stor av spillere fra deres hjemlige liga, og de som spiller utenlands gjør det i svake ligaer. Er nummer 136 på Fifa-rankingen og det forteller at Latvia er et lag Norge skal slå 10 av 10 ganger.

GIBRALTAR

Er det ferskeste av de 55 landslagene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og deltok i sin første kvalifisering til EM 2016. Det minste av Uefas medlemsland både i areal og innbyggere. I den hjemlige ligaen er det 10 lag, alle spiller på den samme stadion. Nummer 195 på Fifa-rankingen betyr at Gibraltar er ett av verdens svakeste landslag. De blir nok den store kasteballen i VM-kvalifiseringsgruppe H.