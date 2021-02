Fristilles fra kontrakten med Rosenborg

Erik Botheim (21) er ferdig i klubben.

Ikke lenger kontrakt med RBK: Erik Botheim. Foto: Petter Rasmus

Det melder klubben på sine hjemmesider mandag kveld.

Botheim var i fjor høst lånt ut til Stabæk, og har slitt med å spille seg varm i RBK-trøya de sesongene han har vært i a-stallen.

Han var ikke i kamptroppen til Molde-kampen, en kamp som for øvrig ble avlyst.

21-åringen var så sent som i forrige uke aktuell for et utlån til Haugesund, uten at dette førte til noe resultat mens han var RBK-spiller.

Botheim hadde i utgangspunktet kontrakt ut denne sesongen.

Så gjenstår det å se hvor mitdspissen fortsetter karrieren.

