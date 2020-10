Marerittbeskjed for Liverpool – van Dijk må opereres

Liverpool bekrefter at Virgil van Dijk må opereres for en kneskade.

Virgil van Dijk må belage seg på en lengre periode på sidelinjen. Foto: Catherine IvillCATHERINE IVILL / AFP

Saken oppdateres!

Det skriver klubben på sine hjemmesider.

Det er snakk om en båndskade i kneet. Flere detaljer gir ikke klubben ut. De regjerende seriemesterne vet ikke når den nederlandske stopperkjempen kan være tilbake i aksjon.

«Etter operasjonen vil van Dijk starte et opptreningsprogram med klubbens medisinske støtteapparat, slik at han kan være tilbake i full fysisk form så raskt som mulig», heter det i en uttalelse.

Skrekktakling

Det var tidlig under lørdagens byderby mot Everton at Van Dijk pådro seg skaden. Everton-keeper Jordan Pickford stormet ut og suste inn i 29-åringens kne. En offside i forkant gjorde imidlertid at VAR aldri vurderte om Liverpool skulle hatt straffe og Pickford skulle vært utvist, skrev ESPN lørdag.