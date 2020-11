Start-treneren tar et spesielt grep foran skjebnekampen

Joey Hardarson legger ikke skjul på betydningen av kampen mot Sarpsborg 08. Han og trenerteamet gjør noe nytt foran søndagens kamp.

Start-trener Joey Hardarson. Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg tror ikke det vil påvirke noen av oss positivt å tenke for mye på konsekvensene, men betydningen av neste kamp er veldig stor. Det er vi klar over. Vi må holde fokus på den kampen, sier Start-trener Joey Hardarson.

Han snakker med Fædrelandsvennen noen dager før den viktige kampen mot Sarpsborg 08. Med det gjenværende programmet til Start, som blant annet består av fire bortekamper, er kampen mot sarpingene på hjemmebane søndag svært viktig i bunnstriden.

– Vi gjør det litt annerledes

Start ligger før kampen på kvalifiseringsplass, to poeng foran Mjøndalen. Strømsgodset på trygg plass ligger fem poeng foran. Mjøndalen og Godset møtes denne runden. Det betyr at tre poeng mot Sarpsborg for Start uansett vil ha stor betydning.

Det vet Hardarson. Denne uka har han og trenerteamet tatt et nytt grep for å sørge for at alle spillerne er klare for en høst med mye press på skuldrene.

Start tapte mot Rosenborg på Lerkendal søndag. Til helga venter Sarpsborg på hjemmebane. Foto: Ole Martin Wold

– Vi gjør det litt annerledes denne uka hvor vi har en til en samtale med alle sammen. Da får de ærlige tilbakemeldinger fra oss, samtidig som de har mulighet til å ta opp ting. Slik skal vi sørge for at det ikke ligger noe i bakgrunnen der og ulmer, sier Hardarson.

– Vi skal gjøre alt vi kan. Det viktigste er at vi ikke sitter igjen og angrer på at vi ikke gjorde noe, sier Starts trener.

– Lojal og dedikert

Han sier temaene kan være forskjellig, men at alle spillerne får noe sportslig tilbakemelding.

– Man skjønner hvor viktig dette er når man gjør det. Jeg opplever at vi har en lojal og dedikert spillergruppe, og vi er heldige som ikke har motstand på den måten. Skulle det være noe har de mulighet til å diskutere det i slike samtaler, sier Hardarson.

Ifølge treneren ligger det ingen hendelse eller lignende bak som gjør at han trenger en samtale med alle spillerne. Det handler mer om å se spillerne i øynene før det som blir en veldig viktig kamp.

– Det handler om at vi ønsker å få mer ut av kampene enn vi har gjort, sier Starts trener.

På torsdagens trening sto Joackim Jørgensen og Eirik Schulze over. Begge med småplager som ikke skal sette dem ut av kampen søndag. Mohamed El Makrini er suspendert til helgas kamp.